Parabéns, Bob! Britânico que sobreviveu a guerras e epidemias faz 112 anos

Bob Weighton diz que o segredo da vida longa é 'evitar morrer'

O britânico Robert (Bob) Weighton, o homem mais velho do mundo, fez 112 anos neste domingo (29). Nascido em 1908, ele tem a mesma idade do time de futebol Inter de Milão e é mais antigo do que o Corinthians Futebol Clube.

Quando Robert veio ao mundo, o primeiro-ministro britânico Herbert Asquith ainda não havia tomado posse e o Rei Eduardo 7º ainda tinha mais dois anos de vida. No Brasil, o presidente era Afonso Pena e Getúlio Vargas estava começando sua carreira política.

Bob teve que cancelar sua festa de aniversário com amigos e parentes neste ano por causa do coronavírus, mas não está sozinho: curte seu dia no retiro de idosos onde vive em Alton, na região britânica de Hampshire.

A BBC News conta alguns dos eventos históricos pouco conhecidos que aconteceram nos aniversários de Bob Weighton.

Herbert Asquith se tornou primeiro-ministro britânico em 1908, Edward 7º morreu em 1910

In 1908, Robert era o 15º nome de menino mais popular na Inglaterra e no País de Gales. Os nomes de menina mais populares eram Mary, Elizabeth, Florence e Annie.

A mulher mais velha do Reino Unido, Joan Hocquard, que também completa 112 anos hoje, tem um nome menos comum para a época. Joan ficava no número 161 da lista, e só foi se tornar um nome popular nos anos 1930.

Outro Robert, o Capitão Robert Falcon Scott, que era parte da Expedição Britânica para a Antártica, morreu no quarto aniversário de Bob Weighton. Scott e outros quatro exploradores tinham tentado ser os primeiros a chegar ao Polo Norte, mas descobriram, em 17 de janeiro que o explorador norueguês Roald Amundsen tinha vencido a corrida.

O capitão Robert Scott e sua equipe ficaram decepcionados ao descobrir que não foram os primeiros a chegar ao polo norte

Edgar Evans foi o primeiro da equipe de Scott a morrer, seguido um mês depois por Lawrence Oates. Henry Bowers, Edward Wilson e Scott se amontoam em uma barraca e tentam ficar de pé durante uma tempestade enquanto os suprimentos de comida diminuiam.

Em 29 de março, Scott escreveu "é uma pena, mas acho que não posso escrever mais". Os corpos dos homens foram encontrados oito meses depois, a apenas 17 quilômetros da loja de alimentos mais próxima.

A beatificação de Joana d'Arc aconteceu em Roma em 1909

No décimo aniversário de Bob, as forças britânicas estavam lutando na primeira Batalha de Amã no Império Otomano. O mau tempo, as condições pantanosas e os ataques implacáveis ​​estão entre os fatores que levam à retirada de tropas alguns dias depois.

Entre 1914 e 1918, o Reino Unido participou da Primeira Guera Mundial, a qual Bob, ainda criança, acompanhou somente pelas notícias.

Logo depois da guerra, Bob sobreviveu à gripe espanhola sem saber muito bem o que estava acontecendo.

Bob viveu o reinado de cinco monarcas britânicos, 22 primeiros ministros do Reino Unido e 21 presidentes dos EUA

"Na verdade, eu não sabia que havia uma gripe espanhola porque nenhum dos meus irmãos e irmãs ou pessoas que eu conhecia foram afetados", contou.

"O mundo de uma criança não é um mundo de adultos, uma criança não lê jornais e não tinhamos rádio naqueles dias, então você não recebia notícias como elas são jogadas em você detodas as direções hoje em dia."

Avance agora para 29 de março de 1927. Bob estava completando 19 anos e poderia ter interesse no que estava acontecendo nas areias de Daytona Beach, na Flórida, onde o carro de corrida Sunbeam 1000hp estava acelerando seu motor.

Sir Henry Segrave foi a primeira pessoa a quebrar recordes de velocidade em terra e na água ao mesmo tempo

Henry Segrave está determinado a bater o recorde de velocidade em terra. Para a ratificação oficial, ele precisa completar duas corridas. Ventos fortes na perna externa fazem o carro derrapar violentamente. Segrave é forçado a entrar no mar para desacelerar.

Notavelmente, ele é capaz de fazer a viagem de volta. O carro foi restaurado 90 anos depois (quando Bob era um jovem 109) e hoje está em exibição no Museu Nacional do Motor em Beaulieu, Hampshire.

O Sunbeam 1,000hp está em exposição em um museu no Reino Unido

Em 29 de março de 1938, Bob fez 30 anos e o país estava se preparando para a guerra novamente. No parlamento britânico, a grande discussão era sobre... a importação de sapatos de borracha.

Os parlamentares estavam preocupados com o fato de que 2,5 milhões de botas e sapatos de borracha estrangeiros foram importados para o Reino Unido nos primeiros dois meses do ano, ameaçando os interesses dos sapateiros britânicos. O presidente da Junta Comercial assegura a seus colegas que ele ajudará a proteger o mercado britânico.

Uma discussão bastante monótona.

Em 1943, Bob fez 35 anos bem no meio da Segunda Guerra Mundial.

"Na Segunda Guerra Mundial, você sabia o que tinha que fazer; poderia falhar, mas os objetivos eram claros quando Churchill uniu o país", diz ele.

Comparando com o coronavírus, ele fala que a situação é mais complexa hoje. "Sabíamos exatamente o que tínhamos que fazer. Mas (hoje) ninguém sabe como vamos derrotar o vírus."

Em 1951, agora com 43 anos, ele poderia ter comemorado seu aniversário participando da noite de abertura de O Rei e Eu na Broadway, estrelando Gertrude Lawrence e Yul Brynner.

Gertrude Lawrence foi a Anna original na produção teatral de O Rei e Eu

Em 1955, no 47º aniversário de Bob, um novo recorde mundial de velocidade ferroviária é estabelecido pela na França. O trem mais rápido do mundo até então alcança 331 km/h (206 mph), rápido o suficiente para danificar a pista.

Agora estamos no final dos anos 60 e Bob completa 61 anos em 1969, o dia em que o concurso de música Eurovision Song Contest termina em um empate entre o Reino Unido, Espanha, Holanda e França.

Os organizadores conseguem reunir medalhas de vencedores suficientes usando as que eles destinaram para (até três) compositores. Outros países estão tão irritados com o empate que quatro se retiram da competição do ano seguinte e um procedimento de desempate é introduzido logo depois.

Em 29 de março de 1974, Bob comemora seu 66º aniversário. Também naquele dia, um grupo de agricultores que cavam um poço encontra, enterrada, uma cabeça humana em tamanho natural feita de barro perto de Xian, na China.

Eles chamam os especialistas e um exército de terracota de 2.200 anos é descoberto.

O exército de terracota foi uma das maiores descobertas arqueológicas do século 20

Três poços contêm mais de 8.000 soldados, 130 carros e 520 cavalos, que provavelmente foram enterrados em um ritual religioso — para ajudar o primeiro imperador da China, Qin Shihuangdi, na vida após a morte.

Bob poderia ter completado 72 anos fazendo uma aposta na corrida de cavalos Grand National, em sua 134ª edição, embora tivesse que escolher com cuidado.

Existem apenas quatro finalistas no campo em 1980. A corrida é vencida pelo cavalo americano Ben Nevis, montado por Charlie Fenwick.

Ben Nevis viveu até 1995

Bob completou 82 anos em 1990 - no mesmo dia do início da pouco conhecida Guerra dos Hífen, um conflito sobre como chamar a Tchecoslováquia após a queda do governo comunista no ano anterior.

Os políticos eslovacos sentiam que "a República Tchecoslovaca" não dava a mesma estatura para a Eslováquia e queriam que o Estado fosse chamado "República Tcheca-Eslovaca".

Foi resolvido quando os dois concordaram em dividir o país (por questões mais substanciais) e, em 1º de janeiro de 1993, os dois estados se tornaramm a República Tcheca e a República Eslovaca.

O aniversário de 101 anos de Bob em 2009 foi difícil para a secretária do Interior britânica, Jacqui Smith, com a notícia de que ela usou recursos parlamentares para ver filmes pornográficos pay-per-view.

O escândalo resultante eventualmente leva à sua demissão e em 2010, ela perde o assento no parlamento. O incidente, no entanto, abre um novo caminho para Smith — em 2011 ela apresenta um documentário de rádio sobre pornografia. É chamado de Pornô de Novo.

Bob Weighton em seu aniversário no ano passado

Em 2014, no 106º aniversário de Bob, ocorriam os primeiros casamentos entre pessoas do mesmo gênero na Inglaterra e no País de Gales. Os londrinos Peter McGraith e David Cabreza, juntos à 17 anos, tornaram-se marido e marido à meia-noite e um minuto depois.

E, finalmente, em 2020, Bob completa 112 anos — embora tenha tido que cancelar suas comemorações por causa do surto de coronavírus.

Ele viveu o reinado de cinco monarcas britânicos, 22 primeiros ministros do Reino Unido e 21 presidentes dos EUA.

Ele estava vivo durante as três Olimpíadas de Londres e nas duas guerras mundiais e resistiu à gripe espanhola, cólera e varíola.

E continua bem humorado. O segredo para a vida longa, diz ele, é "evitar morrer".

