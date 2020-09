"Recebia cabeças direto da guilhotina": a vida inacreditável de Madame Tussaud

Direito de imagem Getty Images Image caption Embora mal soubesse ler ou escrever em francês e tivessechegado na Inglaterra sem falar inglês, Madame Tussaud triunfou

Em 1838, aos 80 anos, uma mulher extraordinária resolveu ditar suas memórias a uma amiga, falando sobre si própria sempre na terceira pessoa: "Madame Tussaud nasceu em Berna em 1761".

Suas memórias, cartas e documentos oferecem uma visão única da criação do império mundialmente famoso de museus de cera que levam seu nome.

Alguns dos detalhes do relato sobre sua vida, no entanto, não parecem exatamente precisos.

Mesmo assim, são fascinantes.

Licença poética

No relato da artista, a verdade em si parece tão maleável quanto a cera manipulada por Tussaud. Mesmo dados objetivos como local de nascimento e filiação não são verdadeiros quando comparados a outras fontes.

"Seu pai, que morreu antes de seu nascimento, era militar e seu nome, Grosholtz, era respeitado", ditou a francesa.

Mas a história de Marie Tussaud começou na realidade em Estrasburgo, não na rica cidade de Berna.

E sua família estava longe de ser ilustre.

Direito de imagem Getty Images Image caption Até hoje, os museus Madame Tussauds usam as técnicas que Philippe Curtius ensinou a Marie

Quando o pai morreu, a mãe da jovem Marie procurou um cunhado e pediu ajuda.

O nome dele era Philippe Curtius, um médico e anatomista que virou modelador de cera na cidade de Berna.

Ele decidiu empregar a mãe de Marie como governanta e acabou muito apegado à menina, a quem começou a ensinar sua arte.

Primeiros passos

Philippe Curtius era uma figura conhecida em Berna. Costumava ser procurado por seus conhecimentos sobre magia e anatomia, e seus modelos de cera eram disputados na região.

Ele aprendeu o ofício em meados do século 18, quando o acesso a cadáveres para dissecações ficou mais difícil.

Assim, modelos em cera para o aprendizado e ensino de anatomia viraram artigo de primeira necessidade.

Direito de imagem CREATIVE COMMONS Image caption Voltaire foi uma das pessoas retratadas pela artista, dois meses antes da morte dele

À medida que a fama aumentou, Curtius ampliou seus negócios e decidiu abrir um espaço de exposições no Boulevard Du Temple, em Paris.

Junto a imagens de criminosos, Curtius expunha bustos das celebridades da época — uma fórmula que mais tarde daria fama à sua sobrinha em todo o mundo.

Ao perceber que Marie levava jeito e aprendia rápido, Curtius a tornou sua aprendiz .

A tarefa da jovem era fazer os moldes das cabeças dos personagens principais daquele período.

Real?

Marie mergulhou completamente no processo e começou a ficar conhecida.

Suas habilidades foram se refinando, assim como a sua reputação. Ao menos segundo o seu livro de memórias.

Direito de imagem Getty Images Image caption Na corte de Versalhes, havia poucas oportunidades de a burguesia estar lado a lado com a aristocracia.

"Entre os membros da família real, que costumavam fazer visitas e admirar o trabalho de Curtius e de sua sobrinha, estava Madame Elisabeth, irmã do rei", diz o texto.

Marie conta que a princesa pediu-lhe para ensinar a arte da modelagem com cera.

Segundo a artista, Madame Elisabeth gostava tanto de sua companhia que pediu permissão a Monsieur Curtius para levá-la para morar no Palácio de Versalhes.

Tudo isso, no entanto, é altamente improvável.

Marie não aparece em registros oficiais. Além disso, em uma estrutura hierárquica altamente controlada, alguém que ganhasse dinheiro com vendas em Paris como Curtius jamais teria tido acesso ao círculo íntimo real.

14 de julho de 1789: a queda da Bastilha

Depois de outros relatos de supostas conversas com a realeza, as memórias ganham tom mais dramático.

A vida da jovem Marie estava prestes a passar por uma reviravolta. Explica-se: a Revolução Francesa estava chegando.

Direito de imagem Getty Images Image caption A queda da Bastilha mudou completamente o foco da exibição de figuras de cera.

Assim como Marie, Curtius era um monarquista, mas também um homem de negócios sagaz.

A partir da revolução, ficou muito perigoso manter bustos da família real à vista do público e o escultor sabia que precisaria mudar seu estilo para sobreviver naquele mercado.

O primeiro episódio que Madame Tussaud narra sobre o "sangrento começo da revolução" foi quando "o público começou a se reunir nas ruas exigindo bustos dos ídolos do povo".

Àquela altura, a exibição de figuras de cera começara a cumprir um papel semelhante ao dos noticiários de hoje. As pessoas visitavam o espaço de exposições para saber sobre os últimos acontecimentos e entender quem eram as pessoas-chave a se conhecer na época.

Marie e Curtius constantemente mudavam os bustos de lugar, em uma tentativa de refletir as mudanças de comando na revolução.

Direito de imagem Getty Images Image caption Atualmente, as exposições também são alteradas ou atualizadas quando algo muda na vida real

Segundo as memórias da artista, cabeças decapitadas durante a revolução eram imediatamente levadas a Madame Tussaud, "cujos sentimentos podem ser mais facilmente imaginados do que descritos", conforme diz o texto.

"Tremendo de horror, ela era forçada a fazer moldes."

Marie conta que fazia os modelos de cera dos guilhotinados nos degraus da sala de exposição.

Embora a cena pareça inverosímil, neste caso ela é real: a imagem é corroborada por relatos de outras pessoas. Além disso, sabe-se que a exposição efetivamente incorporou as cabeças dos revolucionários decapitados.

Por mais desagradável que fosse produzi-los, os retratos de cera macabros das vítimas mais famosas atraíram ainda mais multidões ao ateliê.

Image caption A cena horrenda que Marie descreveu realmente aconteceu: os corpos eram trazidos, e ela tinha que fazer moldes e figuras de cera o mais rápido possível.

Robespierre, líder do chamado período do terror da Revolução, foi para a guilhotina em 1794.

A França estava em guerra, dentro e fora de suas fronteiras. Em meio a este caos, o tio de Marie foi designado tradutor no exército francês.

Depois de alguns meses, ele voltou para casa muito doente e morreu, pouco depois.

Marie foi nomeada como única herdeira de sua casa em Versalhes, assim como da sala de exposições no Boulevard Du Temple.

A senhora Tussaud

Marie não ficou sozinha por muito tempo e casou-se com François Tussaud, um engenheiro que investia em ações e teatros.

No entanto, ele estaria interessado apenas no dinheiro da artista e, como marido, de acordo com o relato, François era um fardo.

Com ele, apesar de tudo, Marie finalmente conseguiu deixar para trás o sobrenome de uma família popular.

Assim, passou de mademoiselle Grosholtz para madame Tussaud.

Direito de imagem Getty Images Image caption Na época, era difícil imaginar qual seria o destino de Tussaud em Londres

Ela tinha 37 anos quando teve seu primeiro filho, Joseph. A segunda filha morreu ao nascer, e outro filho nasceu no ano seguinte: François.

A vida de casada era infeliz e a revolução estava arruinando os negócios de Marie.

Os turistas não iam mais a Paris, as pessoas tinham menos dinheiro e os ricos que sobreviveram à guilhotina acabaram deixando a França.

Este poderia ter sido o fim da história da artista mas, em uma manhã de outubro de 1802, um encontro com um amigo da família mudou o curso de sua vida.

"Phantasmagoria"

Paul de Philipsthal era um artista itinerante alemão que dizia conseguir se conectar com o além.

Quando foi revelado que ele era na verdade um charlatão, Philipsthal deixou seu país e foi para Paris em busca de um público mais suscetível.

Direito de imagem Science & Society Picture Library Image caption O horror atraía o público.

Ele usava a Lanterna Mágica, um desdobramento da câmera obscura — que por sua vez era um ancestral dos projetores de slides, algo que fascinava os ricos europeus no século 17.

Os shows foram chamados de phantasmagoria (reunião de fantasmas). O público entrava em uma sala completamente escura e era bombardeado por uma série de imagens de fantasmas e espíritos malignos.

Philipsthal procurava outros elementos para adicionar ao show e sugeriu que Marie fosse com ele para a Inglaterra.

Ela topou. Arrumou suas coisas, deixou o marido encarregado pela sala de exposições em Paris e o deixou filho caçula com a avó.

Depois, atravessou o Canal da Mancha com o filho mais velho, Joseph, de 5 anos.

O homem de sua vida

Em 1802, ela chegou a uma Inglaterra que vivia um misto de fascinação e de repulsa por tudo o que vinha da França.

Direito de imagem Getty Images Image caption A figura de Napoleão ajudou a artista a ficar rica

A França era o inimigo, e Napoleão era a fascinante figura central dessa estranha relação entre os países.

Madame Tussaud havia esculpido a imagem do imperador em cera e, assim, Napoleão se tornou a figura central em sua exposição.

Depois de romper com Philipsthal, que se provou um mau sócio, ela começou a viajar pela Inglaterra com um show que até 1808 era chamado de "Gabinete de Curiosidades de Curtius".

Quando chegava a um novo local, ela produzia grandes pôsteres e anunciava: "Especialmente para a sua cidade por tempo limitado... o Gabinete de Curiosidades de Curtius".

Mas esse "tempo limitado" não obedecia a datas exatas. Tussaud se mudava apenas quando a audiência se esvaziava e menos dinheiro começava a entrar no caixa,

A viagem em si era uma forma de propaganda e cada uma de suas carruagens trazia o nome do show e um anúncio sobre seu próximo destino.

Direito de imagem Getty Images Image caption As carruagens que carregavam suas figuras de cera eram outdoors

Tussaud queria atrair a nova classe média rica. Ao contrário de outros espetáculos itinerantes, ela alugava salões amplos, bem mobiliados e decorados.

Os modelos de cera eram distribuídos para que as pessoas pudessem andar entre eles e tocá-los.

Este formato criado pela artista francesa acabou mudando a cara da modelagem de cera no Reino Unido, até então associada a um tipo de entretenimento mais popular ou à anatomia.

Madame Tussaud transformou-a em uma atração informativa para a classe média ascendente.

"Todo mundo fica impressionado com minhas figuras. Eles nunca viram nada assim. Eles me tratam aqui como uma grande dama."

Direito de imagem Getty Images Image caption Os visitantes caminhavam entre as figuras de cera das celebridades.

As turnês pelo Reino Unido ficaram cada vez mais lucrativas, e ela continuou a enviar dinheiro para o marido, que ainda estava na França, supostamente cuidando da educação de François, o filho mais novo.

O homem, no entanto, gastou tudo.

Em 1812, François se viu obrigado a vender as figuras de cera do Boulevard Du Temple. Cinco anos depois, após a separação de seus pais, François viajou a Londres carregando uma foto da família para confirmar sua identidade.

Ele já não via a mãe e o irmão há 15 anos.

O jovem era carpinteiro e seu posto nos negócios da mãe se focava na produção dos braços e das pernas das figuras.

As duas crianças trabalhavam sob as ordens de Marie, e a exposição mudou de nome para "Madame Tussaud e Filhos".

Londres, Baker Street

Direito de imagem Getty Images Image caption Capa do catálogo da exposição de Madame Tusssaud e filhos na Baker Street.

Em 1835, depois de três décadas percorrendo estradas do Reino Unido, Madame Tussaud e os filhos tinham construído um negócio próspero.

Marie enfim conseguira juntar dinheiro suficiente para alugar uma sala de exposições em Baker Street, região central de Londres.

Na época, ela não imaginava que aquela se tornaria sua sede permanente.

O plano original era passar alguns meses no centro de Londres, um ponto de convergência da moda, da cultura e da burguesia.

Combinando imagens da sangrenta violência da Revolução Francesa com rostos de assassinos famosos, a "Câmara de Horror" atraiu multidões.

Numa época em que as execuções não eram mais públicas, Tussaud permitia que as pessoas se aproximassem do mundo oculto do crime e da punição.

Direito de imagem Getty Images Image caption Câmara de horror, ilustração

Em 1837, uma nova atração levou Madame Tussaud e sua exposição a outro patamar de popularidade.

A jovem rainha Victoria permitiu que a artista a modelasse em cera. A estátua vestiria réplicas exatas de sua roupa de coroação.

Tussaud caprichou e a rainha ficou tão satisfeita que trouxe os filhos para verem a peça pessoalmente, além de incentivar outros aristocratas a fazerem o mesmo.

"Após 36 anos de residência, incluindo os últimos cinco em Londres, Madame Tussaud está mais na moda do que nunca. Ela escapou de massacres, foi salva da guilhotina e chegou a um retiro pacífico. A salvo, ela se despede dos seus leitores."

É assim que termina a fascinante autobiografia, uma espécie de retrato de como Tussaud queria ser lembrada.

Ela morreu em 15 de abril de 1850, aos 89 anos.

Seu obituário apareceu em quase todos os jornais ingleses, que a qualificaram, sem exceção, como um "patrimônio nacional".

Até hoje, o museu continua formando longas filas de londrinos e turistas britânicos e estrangeiros. Atualmente o Madame Tussauds tem nove salões na Ásia, sete na Europa, sete nos Estados Unidos e um na Oceania.

Direito de imagem Getty Images Image caption Ela própria ficou famosa o suficiente para merecer uma figura de cera com sua semelhança

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!