Monolito misterioso encontrado em deserto nos EUA desaparece

Um misterioso monolito de metal descoberto na semana passada no deserto do Estado de Utah, nos Estados Unidos, desapareceu, dizem as autoridades locais.

Várias pessoas postaram imagens nas redes sociais que dizem ser do local, posando com o que restou do monólito.

O piloto do helicóptero que fez a descoberta, Bret Hutchings, especula que o monolito pode ter sido instalado por "algum artista new age" ou um fã do filme 2001: Uma Odisséria no Espaço, de 1968, dirigido por Stanley Kubrick. Monólitos negros imponentes criados por uma espécie alienígena invisível aparecem no filme, baseado nos livros do romancista Arthur C. Clarke.