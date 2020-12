Assassino do Zodíaco: mensagem é decifrada 51 anos após série de mortes nos EUA

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A polícia de São Francisco publicou ilustrações com o rosto do suspeito em 1969

O FBI confirmou que um grupo de amadores conseguiu decifrar uma mensagem codificada de 340 caracteres, 51 anos depois de ela ter sido supostamente enviada ao jornal San Francisco Chronicle por um homem que ficou conhecido como "Assassino do Zodíaco".

O assassino, que nunca foi preso, matou cinco pessoas a atiros e facadas, em uma série de assassinatos que aterrorizaram a área da Baía de São Francisco no final dos anos 1960.

O nome Zodíaco era usado pelo próprio assassino, que ganhou fama pela brutalidade das mortes e pelas comunicações cifradas com que provocava jornalistas e investigadores.

A mensagem foi uma das várias enviadas a jornais durante o período em que o assassino atuou na região.

Ela foi decodificada por três pessoas dos Estados Unidos, Bélgica e Austrália.

"Espero que vocês estejam se divertindo muito enquanto tentam me pegar. Não tenho medo da câmara de gás porque ela vai me mandar para o paraíso mais cedo porque agora tenho escravos suficientes para trabalhar para mim", diz a mensagem decifrada, sem lançar qualquer luz sobre a identidade do assassino.

Em um vídeo postado no YouTube, o web designer da Virgínia David Oranchak diz que decifrou o código junto com o especialista em matemática aplicada australiano Sam Blake e o belga Jarl Van Eycke, um gerente de depósito e engenheiro de softwares de quebra de códigos

A mensagem, que Oranchak descreveu como "mais do mesmo lixo em busca de atenção vindo do Zodíaco", consiste em fileiras de letras maiúsculas e símbolos. A equipe de decodificação, que uniu engenhosidade e softwares para decifrar a mensagem, dedicou seus esforços às vítimas do assassino e seus parentes.

Confirmando a conquista da quebra do código, o FBI disse que continua a buscar justiça para os mortos pelo assassino.

No tuíte abaixo, o órgão diz o seguinte:

"O FMI tomou conhecimento que um código atribuído ao Assassino do Zodíaco foi decifrado por cidadãos. O caso do Assassino do Zodíaco continua sendo uma investigação em andamento para a divisão do FBI em São Francisco e para nossos parceiros locais. O Assassino do Zodíaco aterrorizou múltiplas comunidades pelo norte da Califórnia e, mesmo após décadas, nós ainda continuamos a buscar justiça para as vítimas destes crimes brutais. Devido à natureza em andamento da investigação, e por respeito às vítimas e seus familiares, não faremos mais comentários neste momento."

Assassinatos

Esta não é a primeira mensagem codificada atribuída ao assassino, de acordo com o San Francisco Chronicle. Outras duas ainda precisam ser decodificadas - uma das quais pode conter o nome do assassino.

A série de assassinatos começou em dezembro de 1968 com um homem e uma mulher mortos a tiros em seu carro.

Em julho de 1969, outro homem e uma mulher foram baleados, mas ele sobreviveu.

Mais tarde naquele ano, um homem e uma mulher - um casal - foram esfaqueados perto de um lago. Apenas o homem sobreviveu.

Em outubro de 1969, um motorista de táxi foi morto a tiros em San Francisco.

O assassino, que nunca foi acusado ou identificado, disse ter assassinado 37 pessoas em cartas a jornais, mas os investigadores trabalharam com base em sete vítimas no total, sendo cinco delas homicídios.

Os assassinatos inspiraram dois filmes - Zodíaco, de 2007, com Robert Downey Jr e Jake Gyllenhaal, e Perseguidor Implacável, em 1971, estrelado por Clint Eastwood como um detetive durão de San Francisco.