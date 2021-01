Os exercícios que podem te ajudar a ter ossos mais fortes

Quase todo mundo sabe que a prática de exercício físico faz bem ao coração, aos pulmões e ao cérebro. Mas há uma parte do nosso corpo que costuma ser esquecida: os ossos.

Os médicos do programa da BBC Trust me, I'm a Doctor , decidiram explorar esse tema e realizaram um experimento revelador.

A partir dos 35 anos, perdemos aproximadamente 0,5% da massa óssea por ano. Isso se acelera quando as mulheres chegam à menopausa e, no caso dos homens, após os 50 anos.

Embora se saiba que o cálcio e a vitamina D são essenciais à saúde óssea, estudos mostram que os exercícios podem retardar, ou até mesmo reverter, o declínio da resistência óssea com a idade.

Crê-se que cada sacudidela envie sinais às células ósseas que as ativam para voltar a crescer mais fortes. O osso também responde diretamente ao músculo local, que, se bem desenvolvido, oferece benefícios adicionais para a formação óssea.

O experimento

Para descobrir, fizemos uma parceria com a médica Karen Hind, especialista em saúde óssea da Leeds Beckett University, no Reino Unido, para conduzir um experimento em que foram recrutados atletas de elite de ambos os sexos, incluindo medalhistas olímpicos, de três esportes diferentes: ginástica, ciclismo e críquete (chamado por alguns de ancestral ou primo do beisebol).