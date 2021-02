Qin Jiushao, o matemático chinês que 'era violento como um tigre e venenoso como um escorpião'

Embora não haja uma biografia do peculiar personagem no Sòng Shǐ — o registro oficial da história da dinastia Song (960-1279) —, especialistas reconstruíram sua trajetória compilando fragmentos de informações.

Sabemos que...

Quando jovem, estudou no Conselho de Astronomia, em Nan Sung, e mais tarde foi ensinado por um eremita, como ele mesmo contou no prefácio de sua famosa obra Shushu Jiuzhang ou Tratado de Matemática em Nove Seções (1247).

Também sabemos que...

Talentoso

'Chineses vendidos como escravos pelos tártaros, após sua conquista' (1847) — cena do início do século 13, quando o líder mongol Genghis Khan (1155-1227) estava expandindo seu império na China

Incógnitas elevadas à 3ª potência

As equações quadráticas envolvem números ao quadrado ou com a potência de dois, como 5 x 5.

Digamos que Qin queria saber as dimensões exatas do mausoléu do líder comunista chinês Mao Tsé Tung, sabendo qual é o volume do edifício e as relações entre as dimensões.