Como Arquimedes conseguiu contar todos os grãos de areia que caberiam no Universo

A ambição é, às vezes, vista com maus olhos — e é algo que Arquimedes, o matemático grego do século 3 a.C., sem dúvida tinha.

É isso mesmo que você acabou de ler: ele se propôs a contar todos os grãos de areia do Universo que conhecemos.

Uma relíquia

E, sim, foi ele quem saiu correndo pelado pelas ruas de Siracusa gritando "Eureka" após resolver uma questão para o rei Hieron 2º (c. 306-215 a.C.) enquanto estava na banheira, descobrindo o princípio do empuxo.

Seu nome remete mais à água do que à areia...

- Estimou o tamanho do Universo que era conhecido na época;

- Contém o relato de um procedimento engenhoso que Arquimedes usou para determinar o diâmetro aparente do Sol mediante a observação com um instrumento;

- Crucialmente, fornece a descrição mais detalhada do sistema heliocêntrico de Aristarco de Samos (c. 310-230 a.C.), mostrando que este último estava defendendo o sistema copernicano dois milênios antes de Copérnico.

Incontável não é infinito

Com isso, eles querem dizer, explica Arquimedes, que estão convencidos de que qualquer número que pudesse expressar essa magnitude seria excedido pela quantidade de areia que existe.

" Mas tentarei mostrar-vos, por meio de demonstrações geométricas que conseguireis acompanhar que, dos números nomeados por mim, (...), alguns excedem não só o número da massa de areia igual em magnitude à da Terra (...), mas também a da massa igual em magnitude à do Universo ".

Para ser mais específico: Arquimedes não calculou o número de grãos de areia do Universo, mas sim o número de grãos de areia que ocupariam todo o espaço do Universo se fosse preenchido com areia.