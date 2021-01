A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Como eu me tornei o jogador de e-sports mais rico do mundo

Aos 27 anos, Johan Sundstein é o jogador que mais lucrou na história dos e-sports — foram mais de US$ 7,4 milhões (cerca de R$ 40 milhões) em prêmios em dinheiro até o momento.

Parte do montante foi investido na compra de uma mansão de 17 quartos em Lisboa, um verdadeiro complexo para jogos, onde ele e a sua equipe podem treinar e competir.

Ele joga Dota 2, um game de fantasia de batalhas com multijogadores.

"Na infância, eu queria muito que a minha vida girasse em torno dos jogos. E agora me dedico aos jogos, é uma coisa maravilhosa", diz Johan, que é jogador profissional há dez anos.

O torneio que fez Johan e seus companheiros de equipe ficarem muito ricos foi o The International, mundial de Dota 2. Trata-se do evento mais lucrativo de e-sports. Na última edição, o prêmio foi de US$ 34 milhões.