Entre quatro paredes: como a decoração de casa e até do trabalho afeta nosso comportamento

Há 28 minutos

Sua análise deu origem a um livro publicado em junho de 2020: The great indoors: the surprising science of how buildings shape our behavior, health, and happiness ("O grande interior: a surpreendente ciência de como os edifícios moldam nosso comportamento, saúde e felicidade", em tradução livre).