Hospital italiano descobre funcionário que faltava ao trabalho havia 15 anos

Há 42 minutos

Um hospital na Itália descobriu que um dos funcionários, que constava com salário integral em sua folha de pagamento, faltava ao trabalho havia 15 anos.

Segundo a mídia local, o homem (de identidade não divulgada oficialmente) teria parado de comparecer ao trabalho no hospital Ciaccio, na cidade de Catanzaro, no sul do país, em 2005.