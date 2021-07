5 desafios para exercitar seu pensamento elástico

Há 35 minutos

Portanto, convém ter uma mente elástica, ou o que os especialistas chamam de flexibilidade cognitiva, a capacidade de adaptar nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos de acordo com as circunstâncias.

Poucas vezes isso foi necessário de forma tão dramática e urgente como no período que vivemos desde o início de 2020. Diante da pandemia global, governos, instituições, empresas e pessoas foram forçados a fazer adaptações necessárias e criativas para enfrentar uma situação incerta e em rápida evolução.

As respostas à pandemia, desde a negação e manutenção do status quo até a ação rápida e decisiva para reduzir a propagação do vírus, forneceram um exemplo vivo de por que a elasticidade mental é vital.