8 lugares na América Latina em lista de 100 imperdíveis da revista Time

A cidade mexicana de La Paz (não confunda com a capital da Bolívia) e o Parque Nacional da Patagônia, no Chile, estão separados por quase 9.000 quilômetros, climas diferentes e mais de 800 metros de altitude média.

No total, a publicação recomenda oito destinos latino-americanos, em uma lista que inclui desde lugares turísticos clássicos, como as cidades de Paris ou Nova York, até pontos mais remotos, como a cidade de Nuuk, na Groenlândia, ou o norte de Goa, na Índia.

A revista explicou que, para elaborar sua terceira lista anual do tipo, solicitou indicações de seus correspondentes em diferentes regiões, "com um olhar voltado para aquelas que ofereçam experiências novas e emocionantes".

1. Costa Rica

As praias da Costa Rica atraem turistas do mundo inteiro

2. José Ignacio, Uruguai

Localizada na costa atlântica, a poucos quilômetros de Punta del Este, principal destino turístico do Uruguai, José Ignacio é uma antiga vila de pescadores que nos últimos tempos se transformou com a chegada de visitantes e investimentos.

3. La Paz, México

La Paz, capital do estado mexicano de Baja California Sur, é menos famosa que outros destinos turísticos no mesmo país.

4. Mendoza, Argentina

5. Parque Nacional da Patagônia, Chile

Criado oficialmente há menos de três anos em antigas reservas chilenas, o Parque Nacional da Patagônia já é um ponto de forte atração turística no sul do continente americano.

6. Puerto Escondido, México

7. Quito, Ecuador

Fundada há 487 anos, a 2.850 metros de altitude, Quito sempre surpreendeu os visitantes com seus prédios da escola de arte barroca que a tornaram uma das primeiras cidades do mundo a ser declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, em 1978.

8. Salar de Uyuni, Bolívia

A Time explica que entre dezembro e abril um efeito de espelho é criado no local com o encontro da água da chuva e a superfície salgada, fazendo com que o céu se reflita no horizonte.