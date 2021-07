5 maneiras de ser mais feliz no trabalho (e por que Schopenhauer tinha razão)

A busca pela felicidade é uma questão abordada por filósofos com frequência. As três escolas de filosofia da Grécia clássica deram respostas ao tema.

O estoicismo defendia o desapego das coisas materiais e a busca pelo equilíbrio dentro de nós: o domínio da razão sobre as necessidades físicas.

Por fim, o cinismo questionou o significado da pergunta sobre a busca da felicidade, já que seria impossível encontrar respostas precisas para esse tipo de pergunta. Assim, seria preferível viver como se quiser e justificar as coisas como se preferir.

Eu acho que nenhuma dessas três alternativas satisfaz plenamente as aspirações da maioria das pessoas, que não são céticas, nem querem viver como eremitas ou em excesso permanente.

Arthur Schopenhauer, o filósofo alemão frequentemente rotulado de "pessimista", ainda assim fez uma tentativa no que chamou de "eudemonologia", ou teoria da felicidade. A partir dela, ele formulou uma série de recomendações, especialmente úteis no trabalho, mas também no vida.