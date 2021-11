Dois minutos são suficientes para escovar os dentes? O que diz a ciência

Há 24 minutos

Muitos estão familiarizados com o conselho de que devemos escovar os dentes de duas a três vezes por dia.

Na década de 70, muitos dentistas passaram a recomendar que as pessoas escovassem os dentes por dois minutos, e mais tarde recomendaram o uso de escovas com cerdas suaves.

Porém, o consenso atual se baseia principalmente em estudos publicados a partir da década de 90, que analisaram o tempo de escovação, as técnicas e os diferentes tipos de escovas.

A placa bacteriana

Essa placa é um acúmulo de bactérias, fungos e vírus que vivem juntos em uma comunidade conhecida como biofilme microbiano, que é muito pegajoso e só pode ser removido com uma escova.

Muitas coisas podem facilitar o crescimento desses micróbios, como as áreas ásperas na superfície do dente (por exemplo, de algumas obturações), a incapacidade de chegar a certas áreas com uma escova, os espaços entre os dentes ou o uso de aparelho.