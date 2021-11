David Buick, o pioneiro inventor de carros que morreu na pobreza

Mas a sua maior criação foi um veículo que se tornaria o modelo inicial de produção de um dos maiores fabricantes de carros do mundo, a General Motors. Mais de 50 milhões de veículos receberam o nome de Buick no último século.

Réplica do carro de 1904

Mas Buick não ficou satisfeito. No final do século 19, ele havia encontrado outra obsessão - o motor a combustão interna.

Ele vendeu a sua parte na empresa de encanamentos por impressionantes US$ 100 mil (equivalentes a US$ 3,3 milhões, ou cerca de R$ 18 milhões, em valores de hoje) e formou sua própria empresa automotiva.

Buick foi substituído por William Crapo Durant, que assumiu a empresa com sede em Detroit, nos Estados Unidos, e fundou a General Motors (GM), que, até pouco tempo atrás, era a maior fabricante de carros do mundo.

Buick foi retirado da companhia alguns anos depois com mais um pagamento de US$ 100 mil - que representa uma fração do que ele poderia ter recebido se mantivesse sua participação na empresa.