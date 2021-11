Arcane: como jogo League of Legends foi transformado em série de sucesso da Netflix

Mas elas não são personagens novas - saíram de um dos jogos de computador mais populares do mundo, o League of Legends - conhecido pelos jogadores pela abreviação LoL.

Os co-criadores da nova série da Netflix, Alex Lee e Christian Linke, também trabalham no jogo. Eles que dizem que sempre compartilharam um "sonho ambicioso" de transformar League of Legends em uma série de TV para ir "fundo nas histórias desses personagens".

Os criadores do desenho dizem que os fãs apaixonados do jogo ajudaram Arcane a ter sucesso enquanto outras tentativas de adaptar jogos para a TV e o cinema falharam.

A Netflix diz que Arcane está entre as série mais vistas desde seu lançamento

A relação de jogos de videogame e computador com Hollywood é bem documentada - e bastante confusa.

Arcane se aprofunda nas motivações de Vi e Jinx para "entender o que as torna pessoas além do que as torna guerreiras".