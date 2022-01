O fóssil de 'dragão do mar gigante' encontrado no Reino Unido

Há 15 minutos

Durante o trabalho de paisagismo que fazia no reservatório da Reserva Natural Rutland Water, no Reino Unido, em fevereiro de 2021, Joe Davis avistou algo estranho saindo da lama.

"Normalmente pensamos em ictiossauros e outros répteis marinhos sendo descobertos ao longo da costa do Jurássico em Dorset ou na costa de Yorkshire, onde muitos deles estão expostos pela erosão dos penhascos. Aqui, em um local no interior, é muito incomum", afirma.

Crânio de uma tonelada

Quando o nível da água no reservatório de Rutland baixou novamente no fim do verão de 2021, uma equipe de paleontólogos veio escavar o fóssil. Atenção especial foi dada à remoção do enorme crânio.

Um grande bloco de argila contendo a cabeça do ictiossauro foi cuidadosamente retirado antes de ser coberto com gesso e colocado em suportes de madeira.

"Muitas pessoas pensaram que eu estava brincando quando disse que havia encontrado um grande réptil marinho", disse Davis. "Acho que muita gente não vai acreditar até que saia na TV", afirmou ele, que estará no programa Digging for Britain (cavando pelo Reino Unido, em tradução livre) do canal BBC Two, nesta terça (11), no Reino Unido.