Dia Mundial do Café: 13 fatos que talvez você desconheça sobre essa bebida

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Estima-se que dois bilhões de xícaras de café sejam consumidas em todo o mundo diariamente

O mundo nunca esteve tão obcecado por café.

Quer a gente tome uma xícara para acordar pela manhã, um espresso depois do almoço ou um cappuccino no fim da tarde, nunca consumimos tanto.

Em 1991, o consumo global foi de cerca de 90 milhões de sacas de 60 kg, segundo a Organização Internacional do Café (ICO, na sigla em inglês). No ano 2020/21, o consumo estimado foi de mais de 167 milhões de sacas.

Então, no Dia Internacional do Café (14/04), que tal pegar sua xícara favorita e fazer uma pausa para ler estas 13 curiosidades que talvez você não saiba sobre o café?

1. O café é, na verdade, uma cereja

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O que você prepara é a semente torrada de um fruto, que é conhecido como cereja

Os grãos que você prepara são, na verdade, as sementes torradas de um fruto, que é conhecido como grão cereja ou simplesmente cereja. Se você morder a cereja, vai encontrar duas sementes que se desenvolvem com os lados achatados.

Em apenas cerca de 5% do café do mundo, de acordo com a Associação Nacional do Café (NCA, na sigla em inglês) dos EUA, há uma semente oval, chamada moca (ou peaberry).

As mocas são selecionadas manualmente e elogiadas por seu sabor mais refinado e forte.

2. Algumas pessoas comem café

As pessoas bebem café há muito tempo, mas há quem prefira comer.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O café nem sempre foi uma bebida: foi transformado em barra energética e hoje seu pó ainda é usado nelas

Algumas empresas também têm usado a cereja do café desperdiçada para fazer farinha. Pode ser usada em muffins, pães, chocolates, molhos, etc.

Mas não tem gosto de café: dependendo da variedade, geralmente tem notas florais, cítricas ou de frutas torradas.

3. Café feito a partir de fezes pode ser caríssimo

Uma civeta ou um elefante? Os cafés mais caros do mundo passam pelo intestino de um destes animais.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O Kopi luwak é um dos cafés mais caros do mundo, mas enfrenta forte concorrência de um novo produto que é parcialmente digerido por elefantes

O Kopi luwak é um café feito a partir dos excrementos da civeta de palmeira asiática, um pequeno mamífero carnívoro com pelagem manchada e focinho pontiagudo que vive em palmeiras na Indonésia.

As cerejas do café são fermentadas à medida que passam pelos intestinos destes animais e, após serem defecadas, são coletadas e vendidas.

Um pacote de 500 gramas desses grãos pode chegar a US$ 700 em lojas de varejo de luxo.

Mas agora ele enfrenta uma forte concorrência de um café chamado Black Ivory (Marfim Preto), feito de grãos cereja colhidos a dedo, após serem ingeridos e defecados por elefantes na Tailândia.

O Black Ivory foi inventado por um canadense, Blake Dinkin, e é vendido nos EUA por cerca de US$ 85 (um pacote pequeno de 35 gramas).

De acordo com a revista Toronto Life, é "quase como um chá, não amargo, com notas de cacau, tamarindo, tabaco e couro".

4. O café faz bem a você....

O café é rico em antioxidantes, que evitam que nossas células sejam oxidadas por toxinas, substâncias químicas e inflamações.

Crédito, AFP

Um estudo publicado na revista acadêmica Annals of Internal Medicine sugeriu que tomar três xícaras de café por dia reduz o risco de morte por várias condições importantes, incluindo doenças cardíacas.

O estudo acompanhou mais de 500 mil pessoas em dez países europeus por mais de 16 anos.

Outros estudos analisaram se o café pode diminuir o risco de desenvolver diabetes tipo 2 e combater doenças neurodegenerativas, como demência e Alzheimer. Mas são necessários mais estudos nestas áreas.

O teor de cafeína do café também é uma maneira de aumentar os níveis de energia das pessoas e melhorar o desempenho atlético.

5. ...mas pega leve

Crédito, Reuters Legenda da foto, A cafeína é um estimulante e apresenta riscos se consumida em excesso

Por ser um estimulante, a cafeína apresenta potenciais riscos se consumida em quantidades excessivas.

Se estiver grávida, é melhor reduzir a ingestão de cafeína, uma vez que a substância está associada a bebês com baixo peso ao nascer e, às vezes, a abortos espontâneos.

As autoridades de saúde britânicas recomendam que as mulheres grávidas não consumam mais de 200 miligramas de cafeína por dia. Isso é um pouco mais que uma caneca de café filtrado ou duas canecas de café instantâneo.

6. Há dois tipos de grãos de café

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O Arábica descendente das plantas etíopes originais; já o Robusta é encontrado em blends e no café solúvel

O Arábica descende das plantas de café originais descobertas na Etiópia. Estes arbustos produzem um café refinado, suave e aromático, mais caro e que representa aproximadamente 70% da produção mundial.

O Robusta é ligeiramente mais amargo e tem o dobro de cafeína. Este tipo de grão é usado principalmente em blends e cafés instantâneos. É cultivado na África Central e Ocidental, partes do Sudeste Asiático, incluindo Indonésia e Vietnã, e no Brasil.

7. O café foi descoberto por cabras na Etiópia (reza a lenda...)

Reza a lenda que, no século 9, um pastor de cabras chamado Kaldi viu seu rebanho comendo frutos de uma árvore estranha e reparou como os animais ficaram acordados a noite toda, cheios de energia.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Acredita-se que a Etiópia seja o berço do café e seu ritual de consumo é famoso

Ele contou a um grupo de monges, que perceberam que poderiam transformar os frutos em uma bebida quente para mantê-los acordados para fazer orações.

8. A definição original de café significava vinho

No século 15, o café estava sendo cultivado no Iêmen. Seu nome original, qahwah, deriva do termo iemenita para vinho.

Um século depois, já era conhecido na Pérsia, Egito, Síria e Turquia.

9. As primeiras cafeterias surgiram no Oriente Médio

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O café se tornou parte das culturas locais ao viajar da Etiópia para a Península Arábica e outros lugares

O café não era apenas apreciado em casa, mas também em cafés públicos — qahveh khaneh —, que começaram a aparecer em cidades do Oriente Médio.

Eles eram muito populares e se tornaram um espaço para atividades sociais, como botar as últimas fofocas em dia, jogar xadrez ou ouvir música.

10. Todo o café do mundo é cultivado no chamado Cinturão do Café...

O café é cultivado em mais de 50 países localizados em uma área conhecida como Cinturão do Café, entre os Trópicos de Capricórnio e Câncer. Estende-se desde o leste do México até Papua Nova Guiné.

Estes são os maiores produtores do mundo:

Brasil, Vietnã e Colômbia também são os maiores exportadores.

11. ... mas os maiores consumidores per capita estão na Escandinávia

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Os países escandinavos consomem mais café por pessoa do que qualquer outra região

De acordo com a ICO, os finlandeses são os maiores consumidores de café per capita. Na Finlândia, cada pessoa bebe em média o equivalente a 12 kg de café por ano.

Em seguida, vem a Noruega (9,9kg per capita), Islândia (9kg), Dinamarca (8,7kg) e Suécia (8,2kg).

Os italianos, que fizeram do café um elemento essencial da la dolce vita, consomem 5,9 kg per capita por ano.

12. Quem vence a batalha café versus chá?

A Associação Britânica de Café diz que o café é "a bebida mais popular do mundo", com cerca de dois bilhões de xícaras consumidas todos os dias, mas não é tão simples.

Crédito, Reuters Legenda da foto, A produção de café é maior do que a de chá em peso —mas é preciso mais quantidade de café para preparar uma xícara do que de chá

Os dois países mais populosos do mundo — China e Índia — tendem fortemente para o lado do chá. O café predomina nas Américas e na Europa continental, enquanto há preferência pelo chá na maior parte da Ásia e na antiga União Soviética.

O geógrafo David Grigg, da Universidade de Sheffield, no Reino Unido, tentou resolver esta disputa em um artigo de 2006 publicado no GeoJournal.

Ele disse que a comparação precisa ser feita por litro, porque embora seja consumido cerca de 80% mais café do que chá no mundo a cada ano por peso, são necessários apenas dois gramas de chá para preparar uma xícara, em comparação com 10 gramas de café.

Com base nesta matemática, ele concluiu: "Três xícaras de chá são consumidas para cada uma de café".

13. Você também pode preparar a xícara perfeita de café

Aqui estão algumas dicas para você preparar a xícara de café perfeita na sua casa, de acordo com a NCA:

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Você pode impressionar seus convidados com uma boa xícara de café

- Certifique-se de que o equipamento esteja limpo, livre de qualquer sedimento antigo que possa tornar o café amargo e rançoso.

- Escolha seu grão favorito: Arábica ou Robusta? Um blend ou de origem única? Levemente torrado ou escuro?

- Aposte no frescor: moa os grãos o mais próximo possível da hora de preparar o café.

- Certifique-se de moê-los com a finura necessária para o método utilizado — máquina, filtro, cafeteira, etc.

- Use água filtrada ou mineral. Não superaqueça: a água deve estar entre 90 e 95 °C quando você despejar nos grãos.

- A quantidade de tempo que seu pó deve ficar em contato com a água depende do método utilizado. Pode variar de 30 segundos para um expresso a uma noite para um café gelado, extraído a frio.

