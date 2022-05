O que personal trainer de Kim Kardashian ensina sobre hábitos, exercícios e 'dizer sim'

Joe Wicks Podcast

Da BBC Radio 4

Há 33 minutos

Crédito, Presley Ann/Getty Images for Create & Cultivate

Não faz muito tempo, Melissa Alcantara trabalhava como garçonete. Hoje, ela é a personal trainer da Kim Kardashian e influenciadora no Instagram.

E foi a jornada pessoal de Melissa que inspirou a empresária e socialite a inicialmente contratá-la.

Melissa é hoje extremamente dedicada à prática da atividade física. Mas nem sempre foi assim.

Ela conta que nunca foi uma pessoa atlética por natureza e passou anos adotando um estilo de vida caótico em relação à saúde — além de fumar e beber, vivia lutando contra a balança.

"Fiz dieta ioiô minha vida toda", diz ela em entrevista ao The Joe Wicks Podcast, da BBC Radio 4. "Tinha baixa autoestima. Ficava enorme, depois magra, depois encorpada. Passava fome. Não comia nem me exercitava da maneira certa."

"Não cresci com esse tipo de coisa. Não praticava nenhum esporte. Sou da República Dominicana, e na cultura dominicana, boa forma não é importante. E comer ou escolher alimentos saudáveis ​​tampouco. Come-se um monte de frituras", explica.

A "epifania" fitness aconteceu há cerca de dez anos, depois da primeira gravidez, quando Melissa ganhou 31 kg.

"Me senti como uma casa enorme. Odiava meu corpo anterior, mas eu só queria meu corpo anterior de volta."

Ela estava passando por uma depressão pós-parto.

"Foi horrível. Eu literalmente fiquei no quarto por meses sem sair. Não queria ver ninguém. E também estava triste porque ninguém vinha me ver. Mas não queria ver ninguém. Uma bagunça total."

"Senti que não sabia quem eu era, o que minha vida era..."

O que ela também não sabia é que sua vida estava prestes a mudar.

"Então um dia eu estava deitada no sofá, sentindo pena de mim mesma, e vi esse comercial", sobre um programa de exercícios de alta intensidade. "Eu pensei: Não importa se é real ou não, o que eu estou fazendo agora não está funcionando. (...) Preciso fazer algo diferente", recorda.

Ela começou então a assistir aos vídeos e seguir a intensa rotina de exercícios do programa.

"Acordava todos os dias às 5h da manhã para me exercitar."

"Eu odiava", revela.

Mas os resultados disso mudaram não só drasticamente sua aparência física, como os rumos da sua carreira profissional.

Melissa trabalhava com produção na época, e tinha um emprego bem remunerado. Mas havia se apaixonado pelo universo fitness. E passou a trabalhar com um programa de exercícios.

Para conseguir ter mais tempo para se dedicar à nova carreira, ela decidiu então trocar o emprego na área de produção por uma vaga num restaurante.

"Passei de (um salário de) US$ 100 mil (R$ 493 mil) por ano para ganhar US$ 7,50 (R$ 37) por hora como recepcionista (de restaurantes). Mas eu sabia que, se continuasse na produção, nunca avançaria no que queria fazer", revela.

O encontro com Kim Kardashian

Ela começou a documentar sua jornada no Instagram — e, há cerca de cinco anos, Melissa recebeu uma mensagem privada de Kim Kardashian pela rede social.

A empresária queria que ela fosse sua personal trainer.

"Eu era garçonete no Brooklyn (em Nova York). Como ela me encontrou? De todas as pessoas do (universo) fitness, de todos os influenciadores, eu era só alguém que não tinha seguidores, e ela pensou: 'Eu quero que essa garota me treine'."

O que Melissa considera tão incrível quanto este contato é que um mês antes, ela havia comprado uma passagem só de ida para se mudar com a família para Los Angeles — onde iriam procurar emprego e começar uma vida nova.

"Quando ela (Kim) entrou em contato comigo, ela disse: 'Oi, eu sei que você mora em Nova York, e eu estou na Califórnia. Eu vou pagar para você ficar aqui por algumas semanas'. E eu respondi: 'Em algumas semanas, estarei morando aí'. Nós simplesmente não conseguíamos acreditar."

"Foi o destino. E desde então, tenho treinado ela todos os dias, desde que me mudei."

Apesar da cliente VIP, quando Melissa chegou a Los Angeles, estava mergulhada em dívidas.

"Estávamos alugando um apartamento de dois quartos que não podíamos pagar, em West Hollywood. Nós alugamos um dos quartos via Airbnb, e nossa família de quatro pessoas e um cachorro ficava hospedada no outro quarto... Eu estava vendendo um programa de exercícios por US$ 50 (R$ 246). A cada duas semanas, uma pessoa comprava e nós ficávamos pulando de alegria", relembra.

Mas bastou aparecer em um episódio da série Keeping Up with the Kardashians, e ser apresentada ao mundo por Kim, que o efeito em suas finanças foi imediato.

"Estávamos com uma dívida de US$ 40 mil (quase R$ 200 mil) e pagamos nossa dívida naquele dia. Foi uma loucura."

Como é a rotina de treinos de Kim

Melissa já é personal trainer de Kim Kardashian há cinco anos — e viaja pelo mundo com ela.

Ela conta que a empresária pratica atividades físicas de cinco a seis vezes por semana.

"Já fizemos rosca bíceps 1 milhão de vezes, mas eu sempre vou explicar a ela como fazer uma rosca bíceps", afirma.

"Quero que ela aprenda. Não quero que ela faça o que eu digo a ela por uma hora... Se você não pegar o que você aprendeu nesta vida e passar adiante para outras pessoas... qual é o sentido? Acho que o propósito da vida é esse."

Inicialmente, o foco de Melissa era a parte estética, mas acabou se voltando para a saúde física e mental.

A seguir, ela compartilha alguns hábitos e aprendizados que adquiriu ao longo de sua trajetória.

Já pensou em começar o dia cedo?

Melissa diz que a melhor coisa para sua saúde mental é sair de casa antes que o resto do mundo acorde.

"Bem cedinho pela manhã é a minha parte favorita do dia", revela.

"É quando eu vou dar uma volta [na minha moto] e fazer algo ao ar livre, antes de todo mundo se levantar, antes de as mensagens de texto chegarem, antes dos e-mails. Sinto que sou a única pessoa que existe... e nada é esperado de mim, exceto que eu aproveite aquele momento."

"Sugiro que você acorde ao nascer do sol e tire algumas hras para si mesmo todos os dias. Vou te falar uma coisa, não tem nada como isso."

A importância de 'estar presente'

Melissa conta que muitas vezes sua mente está acelerada e tem dificuldade para relaxar.

"Quando estou ansiosa ou estressada, é porque estou dentro da minha cabeça. E não estou aqui, agora, neste momento, apenas curtindo o que está acontecendo. Na maioria das vezes, você não tem um problema agora. Você está pensando em coisas do passado ou está pensando no que vai acontecer no futuro e está criando problemas na sua cabeça", analisa.

"Tudo se resume a estar presente."

Depois de consultar uma terapeuta, ela aprendeu uma maneira muito simples de permanecer no momento.

"Eu estava sempre [pensando] no passado, ou no futuro, e me deixando ansiosa. Não entendia o motivo. Então [meu terapeuta me orientou para] sempre dizer este pequeno mantra: 'Estou dirigindo; estou andando; estou cozinhando.'"

Qualquer que seja a tarefa que esteja fazendo, ela fica repetindo para si mesma.

"Isso traz você de volta ao momento", explica.

O sucesso começa ao acreditar em si mesmo

Apesar da falta de autoestima inicial, Melissa diz que sempre acreditou que poderia alcançar o que queria.

"Todo mundo deve sempre fazer o que é melhor para si mesmo e o que vai torná-los a melhor versão de si mesmos."

"As pessoas dizem: 'Ei, como eu vou ser uma pessoa (do mundo) fitness? Existem tantas pessoas (do mundo) fitness.' Mas só existe um de você, e alguém vai te amar por quem você é."

O poder do 'sim'

A filosofia de vida de Melissa também passa por tentar dizer mais "sim" a coisas que lhe tragam felicidade e mais "nãos" a outras coisas.

"Quando você diz 'não' a algo, está dizendo 'sim' a outra coisa", diz ela.

"Diga 'sim' para você. Toda vez que você diz 'sim' para você, você está colocando essas pequenas fichas de amor em seu balde, e você está apenas se tornando uma pessoa melhor. Por que você não vai querer isso para você?"

Hoje, Melissa é escritora e ainda treina Kim Kardashian seis dias por semana.

