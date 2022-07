3 animais 'imortais' que fascinam cientistas há décadas

As planárias

A capacidade destes vermes de se regenerar se dividindo em dois é conhecida desde o final do século 19. Mas estes animais se tornaram virais em 2012, quando a Universidade de Nottingham, no Reino Unido, publicou um estudo sobre sua potencial imortalidade.

As planárias, por outro lado, possuem quantidades maiores de uma enzima que protege suas células do envelhecimento — e podem repor estas reservas quando se reproduzem, levando os cientistas a acreditar que podem ser imortais.

A hidra

Esta criatura de aparência alienígena é um invertebrado de água doce com um corpo tubular e tentáculos ao redor da boca.

Assim como as planárias, as hidras também são capazes de regenerar partes de seu corpo

As hidras foram um dos primeiros organismos examinados pelo cientista holandês Antonie van Leeuwenhoek, que construiu um microscópio com uma única lente esférica com capacidade significativa de aumento para poder observar estas criaturas.