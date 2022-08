Cientistas desvendam mistério de criatura sem ânus que pode ser ancestral das aranhas

Uma equipe de pesquisadores na China e no Reino Unido realizou uma análise por radiografia muito detalhada da criatura e concluiu que ela pertence ao grupo dos ecdisozoários — que são os ancestrais de aranhas e insetos.

Uma das fontes dessa confusão evolutiva foi a falta de um ânus no animal.

"Pode ser que ele tenha perdido [o ânus] durante a própria evolução — talvez ele não precisasse de um porque precisaria de apenas um orifício no corpo para fazer tudo."

Espinhos ou brânquias?

A principal razão para o "reposicionamento" do Saccorhytus na árvore da vida é que, no exame inicial, os orifícios que cercavam sua boca foram interpretados como poros para brânquias (ou guelras) — uma característica primitiva dos deuterostômios.

Quando os cientistas olharam com mais detalhes — usando uma poderosa radiografia para examinar de perto a criatura de um milímetro — eles perceberam que essas estruturas eram, na verdade, a base de alguns espinhos que se partiram.

Os cientistas que estudam esses fósseis tentam classificar cada animal em grupos — que funcionam quase como uma árvore genealógica — permitindo que se construa uma imagem para entender de onde todas as espécies vieram e como elas evoluíram ao longo do tempo.

"O Saccorhytus teria vivido no mar, com suas espinhas próximas da boca segurando-o nos sedimentos dos oceanos", explicou Carlisle, que trabalha na Universidade de Bristol, no Reino Unido.