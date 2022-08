Por que não é seguro tomar banho durante uma tempestade

James Rawlings

The Conversation*

Há 1 hora

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Chance de ser atingido por raio é muito pequena

O Met Office, instituto nacional de meteorologia do Reino Unido, emitiu vários "alertas amarelos de tempestade" para o país, destacando a possibilidade de raios frequentes.

Embora a chance de ser atingido por um raio seja baixa, é importante saber como se manter seguro durante uma tempestade deste tipo.

Em todo o mundo, cerca de 24 mil pessoas são mortas por raios a cada ano — e outras 240 mil ficam feridas.

E a cada 50 mortes, uma ocorre no Brasil, o país com a maior incidência de raios do mundo.

A maioria das pessoas está familiarizada com as regras de segurança básicas durante uma tempestade, como evitar ficar embaixo de árvores ou perto de janelas e não falar em telefones fixos com fio (os celulares são seguros).

Mas você sabia que deve evitar tomar banho (de chuveiro ou banheira) e lavar a louça durante uma tempestade com raios?

Para entender o motivo, primeiro você precisa saber um pouco sobre como funcionam as tempestades e os raios.

Dois elementos básicos fazem com que uma tempestade desse tipo prospere: umidade e ar quente ascendente, que obviamente andam de mãos dadas com o verão.

As altas temperaturas e a umidade criam grandes quantidades de ar úmido que sobe para a atmosfera, onde pode formar uma tempestade.

As nuvens contêm milhões de gotículas de água e gelo — e a interação delas é o que leva à geração de raios.

As gotas de água que sobem colidem com as gotas de gelo que caem, passando uma carga negativa para elas, e ficando com uma carga positiva.

Em uma tempestade de raios, as nuvens agem como enormes geradores de Van de Graaff, separando as cargas elétricas positivas e negativas para criar separações de cargas massivas dentro das nuvens.

À medida que as nuvens carregadas se movem sobre a Terra, elas geram uma carga oposta no solo, e é isso que atrai uma descarga de raio em direção ao mesmo.

A tempestade de raios quer equilibrar suas cargas — e faz isso descarregando entre regiões positivas e negativas.

O caminho dessa descarga é geralmente o de menor resistência, então superfícies que são mais condutoras (como o metal) são mais propensas a serem atingidas durante uma tempestade.

O conselho mais útil para uma tempestade deste tipo é: quando ouvir um trovão, vá para dentro.

Mas isso não significa que você está completamente a salvo da tempestade.

Há algumas atividades dentro de casa que podem ser quase tão arriscadas quanto ficar do lado de fora na tempestade.

Caminho de menor resistência

A menos que você esteja em uma banheira do lado de fora ou tomando banho na chuva, é incrivelmente improvável que você seja atingido por um raio.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Água e metal fazem do chuveiro um caminho ideal para eletricidade

Mas se um raio atingir sua casa, a eletricidade seguirá o caminho de menor resistência até o solo.

Coisas como fios de metal ou a água no encanamento fornecem um caminho condutor conveniente para a eletricidade seguir até o solo.

O chuveiro oferece ambas (água e metal), o que faz dele um caminho ideal para a eletricidade.

Isso poderia transformar aquele banho relaxante em algo muito mais tenso.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA incentivam fortemente as pessoas a evitar todas as atividades com água durante uma tempestade com raios — até mesmo lavar louça — para reduzir o risco de um acidente.

Há outros riscos a serem observados durante uma tempestade deste tipo.

Um que pode não parecer óbvio é se apoiar em uma parede de concreto. Embora o concreto em si não seja tão condutor, se for reforçado com vigas de metal (conhecidas como "vergalhões"), estas podem fornecer um caminho condutor para o raio.

Evite usar também qualquer dispositivo ligado a uma tomada elétrica (computador, televisão, máquina de lavar roupa, lava-louça), pois tudo isso pode fornecer caminhos para o relâmpago.

Como regra geral, se você consegue ouvir trovões à distância, então você está perto o suficiente da tempestade para que os raios cheguem até você, mesmo se não houver chuva.

Os raios podem atingir áreas a até 16 quilômetros de distância da tempestade de origem.

Normalmente, meia hora depois de ouvir aquela última trovoada é um momento seguro para se aventurar de volta ao banho.

Tempestades de raios e trovões geralmente gostam de deixar um dos grandes para o final, e você não quer acabar fazendo parte dos fogos de artifício!

* James Rawlings é professor de física da Universidade Nottingham Trent, no Reino Unido.

Este artigo foi publicado originalmente no site de notícias acadêmicas The Conversation e republicado aqui sob uma licença Creative Commons. Leia aqui a versão original (em inglês).

