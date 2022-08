Cobra de 5 metros é flagrada 'invadindo' casa pela janela no Reino Unido

A organização sem fins lucrativos Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), destinada ao bem-estar animal no Reino Unido, anteriormente aconselhou aos donos de cobras que mantenham os animais bem controlados neste período de verão (no hemisfério norte), uma vez que as temperaturas quentes deixam as cobras muito ativas e mais propensas a fugir.