O batuque particular de chimpanzés em árvores para se comunicarem na selva

Há 37 minutos

Os chimpanzés combinam 'chamadas de longa distância' com batidas nos caules das árvores

A primatologista Catherine Hobaiter, da Universidade de St. Andrews no Reino Unido, explicou que os macacos selvagens usam enormes raízes de árvores como uma grande superfície de madeira para tamborilar com as mãos e os pés.