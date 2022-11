O que levou os neandertais à extinção: violência ou sexo?

O sexo com o Homo sapiens pode ter causado a extinção dos neandertais

O cruzamento com o Homo sapiens pode ter desempenhado um papel fundamental na extinção dos neandertais, segundo um estudo publicado recentemente na revista científica Paleo Anthropology.

"Durante muito tempo, a principal teoria era que havia muita competição por recursos entre o Homo sapiens e os neandertais", diz à BBC Lucile Crete, co-autora do estudo com o professor Chris Stringer, pesquisador-chefe do Museu de História Natural de Londres.