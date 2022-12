Como DNA mais antigo já sequenciado revela mundo perdido de 2 milhões de anos

Há 34 minutos

Os cientistas encontraram traços genéticos de animais parecidos com elefantes - os mastodontes, que perambulavam ao lado de renas e gansos entre as árvores da região, como bétulas e álamos, além de vida marinha como algas e caranguejos-ferradura.

O professor Eske Willerslev, da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, e de Cambridge, no Reino Unido, conduziu os estudos. Ele afirma que essa mistura de espécies de climas temperados e do Ártico, vivendo lado a lado, não tem equivalente na era moderna.

"De fato, de Kap København, os únicos animais que já haviam sido descobertos com macrofósseis são o dente de uma lebre e um besouro-do-esterco", explica o professor. "Por isso, as pessoas não tinham ideia do tipo de fauna que havia ali naquela época."

Na falta de fósseis, a equipe concentrou-se no DNA ambiental, ou eDNA - o material genético perdido pelas plantas ou animais (de células da pele ou esterco, por exemplo) que se acumula no ambiente onde eles vivem.

Esta técnica vem sendo amplamente utilizada na conservação ambiental. Estudar o DNA em uma gota de água do mar, por exemplo, pode revelar todas as criaturas que viveram em um trecho de oceano, mesmo se você não conseguir observar os animais individualmente.

Na Groenlândia, os pesquisadores usaram amostras de solo antigo para voltar no tempo e estudar a biologia do Pleistoceno Inferior. Eles encontraram um ecossistema florestal, com arbustos do Ártico, ervas, samambaias e musgos crescendo entre as árvores.