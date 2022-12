9 coisas que aconteceram pela primeira vez em 2022

Há 47 minutos

Crédito, Getty Images Legenda da foto, As altas taxas de fecundidade em alguns países ajudaram a elevar a população global para mais de oito bilhões de pessoas

O ano de 2022 foi marcado por uma série de fatos sem precedentes — e nem todos aconteceram em nosso planeta!

De recordes e descobertas a uma viagem profunda ao nosso passado, confira a seguir nove eventos que chamaram a atenção neste ano.

Nasa desvia um asteroide

A Nasa, agência espacial americana, alterou com sucesso a trajetória de um asteroide depois de atingi-lo propositalmente com uma espaçonave em setembro.

A colisão teve como objetivo testar se rochas espaciais que podem representar uma ameaça à Terra poderiam ser desviadas com segurança. A conclusão dos cientistas é de que podem.

Microplásticos são detectados no sangue humano

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Os efeitos dos microplásticos no corpo não são conhecidos

Um estudo publicado na revista Environment International, em março, encontrou microplásticos em amostras de sangue em 80% das pessoas testadas.

Os microplásticos são pequenos pedaços de plástico com menos de 5 mm de comprimento — são gerados quando pedaços maiores de plástico se decompõem no solo ou no mar, poluindo o meio ambiente.

Os efeitos dos microplásticos no corpo não são conhecidos, mas os pesquisadores disseram que os novos resultados são preocupantes — e que os microplásticos podem danificar as células humanas.

Uma Copa do Mundo de estreias

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A árbitra francesa Stephanie Frappart fez história no Catar como a primeira mulher a arbitrar uma partida da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de futebol masculino da Fifa de 2022 entrará para a história por uma série de marcos sem precedentes.

Para começar, foi a primeira edição do torneio a ser sediada por um país árabe ou muçulmano — o Catar.

Também marcou a estreia de uma mulher como principal árbitra de uma partida, quando a francesa Stephanie Frappart apitou o jogo da fase de grupos entre Alemanha e Costa Rica. Na verdade, Frappart liderou uma equipe de arbitragem composta apenas por mulheres, que também contou com as árbitras assistentes Neuza Back, do Brasil, e a mexicana Karen Medina.

Outro fato inédito foi a impressionante chegada do Marrocos às semifinais, o melhor resultado de uma nação africana (e árabe).

E já que estamos falando de marcos, o torneio do Catar foi onde o jogador argentino Lionel Messi ergueu o troféu da Copa do Mundo pela primeira vez após quatro tentativas fracassadas!

Somos oito bilhões… e avante

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Demorou 12 anos para a humanidade crescer de sete bilhões para oito bilhões de pessoas

15 de novembro de 2022. Essa é a data em que a população mundial ultrapassou oito bilhões de pessoas pela primeira vez, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU).

"Esse crescimento sem precedentes se deve ao aumento gradual da expectativa de vida humana devido a melhorias na saúde pública, nutrição, higiene pessoal e medicina. Também é resultado de altas e persistentes taxas de fecundidade em alguns países", declarou a agência em um comunicado.

No entanto, a ONU disse que, embora a população global tenha levado 12 anos para crescer de sete para oito bilhões, levará pelo menos 15 anos para atingir o próximo bilhão, já que as taxas de natalidade como um todo parecem estar diminuindo.

Vacina contra malária que pode 'mudar o mundo'

Crédito, Katie Ewer Legenda da foto, Testes com a nova vacina foram realizados em Burkina Faso

Cientistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, anunciaram em setembro que haviam desenvolvido uma vacina contra a malária com potencial para "mudar o mundo".

Com lançamento previsto para o próximo ano, a nova vacina foi considerada 80% eficaz nos testes contra a doença mortal, que mata cerca de 400 mil pessoas por ano.

Os cientistas também disseram que a vacina é barata.

A malária é uma das principais causas de mortalidade infantil no mundo — e desenvolver vacinas contra ela é extremamente difícil, uma vez que o parasita que causa a malária é complexo e elusivo.

É um alvo em constante movimento, mudando de forma dentro do corpo, o que dificulta a imunização.

LeDuc faz história Olímpica e de gênero

Crédito, Getty Images Legenda da foto, LeDuc (à direita) se tornou a primeira pessoa não-binária a competir nas Olimpíadas de Inverno

Timothy LeDuc, atleta da patinação artística dos EUA, se tornou a primeira pessoa não-binária a competir nas Olimpíadas de Inverno, que aconteceram em fevereiro em Pequim.

LeDuc não conquistou medalha e terminou em sétimo lugar na prova de duplas ao lado de Ashley Cain, mas causou impacto em todo o mundo.

Viajamos mais no tempo - uma cortesia do telescópio James Webb

Crédito, NASA Legenda da foto, JADES-GS-z13-0 é a 'galáxia mais distante' confirmada até agora

O telescópio James Webb ganhou as manchetes dos jornais em 2022 — desde que entrou em operação em julho, forneceu imagens surpreendentes do Universo.

Uma delas foi a imagem mais profunda do nosso Universo até agora, incluindo JADES-GS-z13-0, uma galáxia com mais de 13 bilhões de anos, que remonta aos "primeiros dias" após o Big Bang.

O que aparece como uma mancha fraca é a "galáxia mais distante" confirmada até agora pela medição padrão-ouro.

A primeira pessoa não-branca a se tornar premier do Reino Unido

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Rishi Sunak assumiu como primeiro-ministro britânico em 25 de outubro

O Reino Unido bateu uma série de recordes envolvendo primeiros-ministros em 2022: os breves 45 dias de Liz Truss no poder foram o mandato mais curto de todos os tempos de um primeiro-ministro.

Um marco mais positivo foi estabelecido por seu sucessor: Rishi Sunak se tornou a primeira pessoa de ascendência asiática a assumir o cargo, em 25 de outubro.

Vimos bactérias sem microscópios

Crédito, Jean-Marie Volland Legenda da foto, A 'Thiomargarita magnifica' tem o tamanho e a forma de um cílio humano

Cientistas anunciaram em junho a descoberta da maior bactéria do mundo. E você não precisa de um microscópio para ver a Thiomargarita magnifica: o organismo recém-descoberto tem aproximadamente o mesmo tamanho e formato de um cílio humano.

Com cerca de 1 cm de comprimento, é cerca de 50 vezes maior do que todas as outras bactérias gigantes conhecidas — e a primeira a ser visível a olho nu.