O que os criminosos online esperam que você revele sobre sua identidade

Direito de imagem Thinkstock Image caption Alguns posts podem parecer inocentes, mas dão dicas sobre sua identidade

Atenção, leitores: crimes de roubos de identidade parecem estar aumentando, e sites como Facebook e Twitter são os novos locais preferidos onde os criminosos escolhem suas vítimas.

Houve mais de 148 mil vítimas no Reino Unido em 2015, de acordo com o serviço de prevenção de fraudes Cifas. É um aumento de 57% em um ano.

Pesquisadores dizem que detalhes pessoais, normalmente encontrados nas redes sociais, estão sendo usados para empréstimos, cartões de crédito ou contratos de telefonia em nome de outras pessoas.

Este crime pode deixar as vítimas com contas caríssimas para pagar ou com o nome sujo.

O conselho não é mudar drasticamente o que você faz online, mas pensar sobre suas ações e garantir que suas configurações de privacidade estão bem feitas.

Aqui estão algumas coisas que você deve proteger para ficar seguro:

Seu passaporte

Direito de imagem tpnagasima Image caption Nem pense em ficar postando foto dos seus dados pessoais nas redes

Saindo de férias? Sorte a sua.

Mas se você quer causar inveja em todo mundo que está trabalhando com uma foto do seu passaporte ao lado do café que você está tomando antes de embarcar, não faça isso pelas redes sociais. Pelo menos evite o passaporte aberto.

Seu nome completo, data de nascimento, número de passaporte... o sonho dos ladrões de identidade.

Uma foto da sua mala, óculos escuros e protetor solar normalmente funciona tão bem para causar inveja - e te expõe menos.

Suas chaves

Direito de imagem Thinkstock Image caption Postar foto da chave em frente a casa nova também não é uma boa ideia

Uhul! Chegaram as chaves da casa nova. Como resistir a postar uma foto delas em frente a nova casa?

Bom, é melhor resistir.

As chances de alguém descobrir seu endereço só pela foto da casa pode ser pequena.

Mas, se eles já têm outras informações sobre você, podem conseguir. E pode haver pistas escondidas - como o nome da rua - em algum lugar na foto.

Basicamente, você não deve postar seu endereço novo e nem antigo nas redes.

Seu carro novo

Direito de imagem Flying Colours Ltd Image caption Se for mostrar o carro novo, não fotografe a placa

E aquele carro novo, pode postar?

Pode, desde que a placa não apareça.

Quanto mais detalhes você der aos criminosos, pior.

Seu Aniversário

Direito de imagem Thinkstock Image caption Receber parabéns no Facebook é legal, mas nem todo mundo precisa saber sua data de nascimento

Calma, não estamos pedindo para você tirar o dia do seu aniversário do Facebook, até porque seria bem triste se ninguém te desse os parabéns pela rede.

Mas retire o ano do seu nascimento.

Você vai ficar mais seguro (e essa dica também ajuda quem não gosta de revelar a idade).

Seu número de telefone

Direito de imagem Thinkstock Image caption Compartilhar número de celular nas redes pode parecer prático, mas traz riscos

"Pessoal, derrubei meu celular no banheiro (de novo)! Esse é meu número novo..."

Todo mundo já viu um post do tipo, ou talvez você até tenha adicionado o número do seu telefone nas suas informações nas redes sociais.

Mas pode ser uma boa ideia deletá-lo.

Não apenas crimonosos podem usar o número para tentar provar que eles são você como eles podem fingir que são seu banco, por exemplo, para conseguir mais detalhes seus, como senhas.

Seu CPF

Acabou de tirar seu CPF e está orgulhoso? Legal, mas não poste fotos. E nem de outros documentos em que conste o número do seu CPF.

Este é um número único, então melhor só fornecê-lo quando a informação for solicitada.

Suas senhas

Direito de imagem Thinkstock Image caption Não dê dicas sobre sua senha online

Tudo bem, esta é bem óbvia. Todo mundo sabe que não se deve colocar senhas nas redes, né?

Mas também é preciso prestar muita atenção na hora de escolher suas senhas.

Se você está "em um relacionamento" no Facebook, ou se é marcado em fotos com namorados ou namoradas, melhor não usar o nome deles nas senhas.

Da mesma forma, se seu time, banda ou ator preferido é muito óbvio nas redes, não use isso.

Seus dados bancários

Direito de imagem unknown Image caption Melhor borrar os dados do cartão quando você quiser muito compartilhar (se o cartão for legal como o desta foto)

De novo, pode parecer óbvio. Mas tem gente que fica animada quando chega o cartão do banco e decide postá-los nas redes.

Não compartilhe foto do seu cartão em nenhuma circunstância.

E é melhor nem deixar as pessoas saberem qual é o seu banco - reclamando do serviço deles, por exemplo.

Nunca é bom facilitar.