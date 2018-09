Água verde de piscinas da Rio 2016 vira fonte de constrangimento

Direito de imagem Getty Images Image caption Especialista faz teste na água da piscina de saltos: organizadores descartam riscos para a saúde

De mistério, a coloração verde das piscinas do Parque Aquático Maria Lenk se transformou em uma nova fonte de constrangimento para o Comitê Organizador da Rio 2016. Na entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, o diretor de comunicações dos Jogos, Mário Andrada, admitiu que houve falhas na manutenção e disse que o problema foi causado por uma proliferação de algas.

“Fizemos um evento teste na piscina e não houve problema, mas dessa vez houve mais uso e mais atletas usando a piscina e isso fez parte de uma combinação de fatores. Houve um desequilíbrio químico causado pelo decréscimo de alcalinidade da água. A equipe de manutenção deveria ter feito mais testes”.

Andrada voltou a ressaltar que não houve risco para a saúde dos atletas e que os ajustes necessários para o retorno da coloração azul à água foram feitos durante a noite de terça para quarta, mas atrapalhados pela forte chuva que caiu no Rio de Janeiro.

Direito de imagem Getty Images Image caption Azevedo reclamou do excesso de cloro na água

Em nota oficial divulgada na manhã desta quarta-feira, a Federação Internacional de Natação (Fina) endossou o argumento de que os atletas dos saltos ornamentais e do polo aquático não puseram a saúde em risco ao competir nas piscinas. Mas a nota da Fina não mencionava as algas.

“Nossa Comissão Médica conduziu testes de qualidade na água e concluiu que não havia risco e razão alguma para afetar a competição”, disse o texto.

Mas um especialista ouvido pela BBC Brasil, que preferiu manter o anonimato, disse que não se pode descartar totalmente o risco. “A cor verde pode indicar desde algas a uma reação proveniente da interação entre a água e o cobre no sistema de aquecimento de piscinas. Mas também pode indicar a ausência de cloro. E, nesse caso, pode haver bactérias nocivas na água”.

Na terça-feira, a final dos saltos sincronizados foi disputadas nas águas turvas, mas os atletas não reclamaram de qualquer problema além do “choque visual”. A história foi diferente no dia seguinte e na piscina do polo aquático. Após a vitória sobre a França, pela fase de grupos, o capitão da seleção masculina americana, Tony Azevedo, criticou o estado da água. Mas não foi a cor que lhe causou problemas.

Direito de imagem Getty Images Image caption Organização admitiu erro na rotina de manutenção das piscinas do Maria Lenk

“Para mim, o que é ridículo não é a cor da água. Já joguei em várias piscinas com água esverdeada. O problema foi que puseram cloro demais e eu mal podia abrir meus olhos debaixo d’água. Estamos nos Jogos Olímpicos, essas coisas não podem acontecer”, reclamou o jogador, em e-mail enviado à BBC Brasil.

Já o Comitê Olímpico Canadense decidiu buscar uma segunda opinião e requisitou os serviços de um especialista em serviços de piscinas para fazer testes independentes. “Espero que não encontremos um pântano nos próximos dias”, ironizou o coordenador de esportes aquáticos da delegação, Mitch Geller.