O que são os vírus zumbis e como saber se seu computador foi infectado

Direito de imagem Getty Images Image caption Hackers manipulam redes de 'computadores zumbis' para enviar spams a um grande número de pessoas

Você provavelmente já notou sua caixa de email lotada de spams. Mas já se perguntou alguma vez de onde eles vieram? Eles são enviados por meio de uma rede de computadores "zumbis" e sua máquina pode ser alvo sem que você perceba.

Milhares de computadores ao redor do mundo são infectados por malwares (programas maliciosos) que os levam a integrar os botnets - "redes de computadores zumbis" controlados remotamente por cybercriminosos. Além de enviar spams, essas pessoas podem usar seu equipamento para distribuir vírus ou até praticar ataques virtuais.

O contágio pode ocorrer pela ação direta de um hacker, pelo acesso a uma página na internet não segura ou por um email ou USB infectado. A forma mais comum é quando clicamos em algum link malicioso.

Mas como saber se a sua máquina se tornou um "zumbi"? Aprenda a identificar os sinais e a remover o vírus no caso de infecção.

1. Computador mais lento que o normal

Direito de imagem Getty Images Image caption O sistema do computador fica mais lento sem motivo aparente

Se o sistema do computador está mais lento do que de costume, mesmo sem muitas páginas ou programas abertos, isso pode ser um sinal de que o equipamento se encontra em "estado zumbi". Além de lento, é possível que o computador não complete as atualizações.

Isso ocorre porque a ação de criminosos virtuais demanda o uso da internet e do processador.

2. Há emails não enviados na caixa de saída

Direito de imagem Getty Images Image caption Um sinal de vírus é quando e-mails saem da sua caixa de email sem que você os tenha enviado

Se seus contatos receberam emails que você não enviou, pode ser que um terceiro - ou um software malicioso - esteja fazendo isso depois de ter roubado sua conta e credenciais.

Dê uma olhada na caixa de saída e verifique se a agenda de contatos desapareceu ou se há novos contatos que não foram acrescentados por você.

Também é possível que existam rascunhos que você não criou ou mensagens que não tenha visto antes entre os emails apagados. Você também pode deixar de receber novos emails.

Em alguns casos, o sistema nem mesmo permite que você tenha acesso à sua conta. Os emails enviados também podem não chegar ao destino.

Outro sinal é a inclusão, na assinatura de seu email, de um link que não tenha sido adicionado por você.

3. Navegador fecha sem motivo aparente

Direito de imagem Getty Images Image caption Hackers podem inclusive acessar sua conta de email

Um vírus zumbi (ou outro tipo de malware) também pode levar seu navegador a fechar com frequência e sem motivo aparente.

Também pode ser que seu computador trave com frequência.

4. Ventilador é ativado com computador inativo

Direito de imagem Getty Images Image caption A ação dos hackers exige que seu computador use mais recursos, memória e energia

Se de repente você escutar um ruído em seu computador - especialmente quando ele não está sendo usado -, é porque ele pode estar executando um programa sem seu consentimento.

Os hackers podem estar usando recursos e energia do seu equipamento e, por isso, o ventilador é ativado.

Outro sinal detectável é quando se aperta as teclas Ctrl+Shift+Esc e há aplicativos em execução com nomes ou descrições estranhas.

5. Espaço no disco esgotado rapidamente

A atividade dos hackers pode consumir rápida e repentinamente a memória do computador ou os dados de banda larga.

O computador também pode realizar ações, aparentemente, de maneira automática.

Como eliminar o vírus zumbi