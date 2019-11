Personagem de novela abandonada por noivo gera debate sobre virgindade na China

Direito de imagem ODE TO JOY 2 Image caption Qiu Yingying ajoelhada é confortada pela vizinha

"Ele me perguntou se eu era virgem", contou Qiu Yingying, caindo em lágrimas. Ela acabara de saber que seu relacionamento com o namorado, Ying Qin, terminou, depois de ele descobrir que ela já tinha feito sexo no passado.

A cena, da novela mais famosa da China atualmente, Ode à Alegria, provocou um debate sobre o quanto a virgindade ainda pode ser vista como um trunfo social para mulheres no país.

Em sua segunda temporada, Ode à Alegria conta a história de cinco mulheres atraentes com diferentes estilos de vida que vivem no mesmo andar de um prédio de Xangai.

A novela, uma versão menos atrevida de Sex and the City, é popular entre mulheres por seu foco em romance, carreira, amizade e dificuldades enfrentadas por elas na cidade grande.

'Como posso confiar nela?'

Qiu Yingying é uma personagem jovem e ingênua, que valoriza seu relacionamento acima de qualquer coisa.

No capítulo da cena mencionada acima, ela oferece um jantar para apresentar seu namorado a suas amigas, mas a noite se torna dramática depois que uma vizinha expõe, acidentalmente, o relacionamento do passado.

Direito de imagem ODE TO JOY 2 Image caption Ying Qin acredita que fazer sexo antes do casamento é algo ruim para a mulher

O namorado, Ying Qin, fica furioso, e a colega de apartamento da menina, Fan Shengmei, o confronta, dando início a este diálogo:

Fan Shengmei: Você não pode ser tolerante com a menina que você ama, e que te ama?

Ying Qin: Como posso acreditar que uma pessoa que se desonrou pode me amar?

Fan Shengmei: Você considera fazer sexo antes do casamento uma desonra?

'Tópico desatualizado'

Sexo é um assunto pouco discutido nas escolas. Há histórias de professores de biologia homens pulando detalhes do sistema reprodutor feminino e dizendo aos alunos para que aprendam por si próprios.

E pais raramente compartilham informações sobre sexo com seus filhos. O que a maioria dos pais faz é alertar suas filhas a não ter relacionamentos antes de se graduar na universidade, com receio de que elas sofram ou fiquem grávidas.

Tradicionalmente, as comunidades esperam castidade antes do casamento.

Isto dá uma ideia do quão influente as populares novelas de TV podem ser - elas têm força para moldar os valores do público. Para os mais jovens, em especial, elas funcionam como "janelas" para entender e conhecer mudanças nas visões sobre sexo e sexualidade.

Dois pesos e duas medidas sobre virgindade

Mas o debate sobre a virgindade antes do casamento irritou alguns chineses, principalmente nos grandes centros urbanos. Zi Yin, uma assistente de produção de cinema de Xangai, disse à BBC que até discutir o tema da castidade está fora de moda no século 21. Ela considera "revoltante" isso ser apresentado como um tema controverso pela novela.

Direito de imagem Getty Images Image caption Chineses urbanos dão menos importância à questão da castidade da mulher

Em cidades modernas, mulheres são mais independentes e emancipadas, ela disse.

"A questão da virgindade não incomoda as mulheres bem-educadas nas grandes cidades chinesas como Xangai e Shenzhen", ela disse à BBC.

"As mulheres independentes e inteligentes são educadas e encorajadas a serem presidentes da China ou a almejar alto em suas carreiras".

Mas nem todos concordam que o debate sobre a virgindade é uma página virada.

Uma das fãs de Ode à Alegria, Ziye Pei, contou à BBC que era perfeitamente razoável que um namorado virgem quisesse que sua namorada também o fosse.

O único problema, segundo ela, era que no caso da novela tratava-se de dois pesos e duas medidas, pois o homem esperava castidade da mulher, mas não a sua própria.

A questão também estava sendo discutida por seus colegas da universidade num grupo de uma rede social chinesa semelhante ao Twitter, o WeChat.

Alguém perguntou por que não havia igualdade de gênero quando se tratava de castidade, e outra pessoa disse que não o comentário de Ying Qin sobre mulheres que faziam sexo antes do casamento era inaceitável.

Na novela, os amigos de Qiu Yingying se reuniram para confortá-la, motivando-a a ter esperança no relacionamento desfeito.

Ainda não se sabe se Ying Qin mudará de ideia e a aceitará de volta, ou se ela resolverá ser melhor ficar sem ele.

Mas muitos fóruns online sobre Ode à Alegria parecem torcer para que o casal reate o relacionamento.