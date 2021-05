A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

'Como você pode estar triste no momento mais feliz de sua vida?'

28 setembro 2017

'Nenhuma mulher deveria passar por isso sozinha, não é vergonha pedir ajuda', diz a professora Elenise Costa, diagnosticada com depressão após o nascimento do filho.

"As pessoas me diziam: 'Como você pode estar triste no momento mais feliz de sua vida?'".