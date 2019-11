Mulher é retirada de trilhos e escapa da morte por um fio na Austrália

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento dramático em que uma mulher escapa da morte por um fio na cidade de Melbourne, no sul da Austrália.

O caso ocorreu na última terça-feira. A mulher cruzava os trilhos de uma estação de trem à noite. Depois de completar a travessia, ela não conseguiu subir na plataforma.

Ela pediu ajuda, então, a um homem que estava em pé ali. Foi quando uma composição se aproximou rapidamente.

Diante do risco iminente de acidente, três seguranças correram em direção à dupla para ajudar a puxar a mulher pelos braços e retirá-la do caminho do trem.

Eles conseguem fazer isso segundos antes da composição passar pelo ponto onde ela estava.

A Polícia de Melbourne divulgou as imagens para desencorajar novas atitudes como essa.