Como ensinar a Teoria da Relatividade de Albert Einstein para crianças de 6 anos

Direito de imagem AFP/Getty Images Image caption A Teoria da Relatividade de Albert Einstein é um pilar da física moderna que transformou o entendimento sobre espaço, tempo e gravidade

A Teoria da Relatividade de Albert Einstein é um pilar da física moderna que transformou o entendimento sobre espaço, tempo e gravidade. Por meio dela, é possível decifrar a expansão contínua do Universo, o movimento dos planetas e a existência de buracos negros.

Mas como explicar essa teoria tão importante quanto complexa para crianças?

Aí vai uma dica de narrativa, para que meninos e meninas de seis anos compreendam a descoberta de Einstein:

Há mais de 300 anos havia um cientista famoso em Cambridge, na Inglaterra, chamado Isaac Newton. Um dia, ele estava sentado embaixo de uma árvore e uma maçã caiu sobre a sua cabeça. Isso o fez perguntar por que a maçã cai assim, para baixo.

Se você olhar para os planetas orbitando ao redor do Sol, por exemplo, eles também devem estar girando assim porque algo os impede de sair vagando pelo espaço. Newton chamou esse fenómeno de gravidade.

E isso significa que uma coisa quer ficar perto de outra coisa. Vários anos depois, outro cientista, Albert Einstein, questionou o que realmente estava fazendo a maçã cair – o que é a gravidade?

Direito de imagem Getty Images Image caption Uma forma simples de explicar a Teoria da Relativodade é usar uma cama elástica como exemplo

Uma forma simples de explicar a Teoria da Relatividade é usar uma cama elástica como exemplo. Se você colocar uma bola sobre a superfície dela, que é plana, o que acontece com ela?

Ela fica parada. Vamos imaginar que a cama elástica é como o espaço, que também é um material elástico. Se uma criança subir na cama elástica, formará uma cavidade profunda por causa do seu peso.

Nesse caso, o que acontece com a bola que estava em cima da tela? Ela vai cair nessa espécie de "cratera" criada pelo peso da criança. Algo parecido acontece no espaço, com os planetas.

Einstein explica que, se você coloca algo grande e pesado – com muita massa – no espaço, ele vai se dobrar ao redor dessa massa, formando uma cavidade profunda que se parece com o buraco sem fundo criado no trampolim quando uma criança sobe em cima dele.

Image caption As estrelas, como o Sol, formam cavidades no espaço e atraem os planetas, que orbitam ao redor delas

É por isso que os planetas ficam em órbita. A bola cai no chão quando é derrubada porque a Terra também está formando uma cavidade no que chamamos de tempo espacial. Não são só coisas em queda que são afetadas por objetos grandes – o tempo também é.

Outras coisas tendem a se deslocar até essa cavidade. Uma estrela, como o nosso Sol, é capaz de formar essa cavidade no espaço. E os planetas, como a Terra, vão descer a colina em direção a esse "buraco sem fundo".