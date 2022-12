12 inusitadas tradições de Natal pelo mundo

Presépio de natal 'impróprio' na Catalunha

O caganer é um pequeno boneco de cócoras fazendo cocô, que muitas vezes retrata pessoas famosas - de políticos a jogadores de futebol. É muito comum você se deparar com essa figura de calças arriadas em segundo plano nos presépios.

A tradição não começou como um ato de protesto contra o governo, como você poderia imaginar - de acordo com os historiadores, o costume existe desde o século 18. A imagem simbolizaria a fertilização da terra, trazendo prosperidade.

É também uma diversão para as crianças, que são desafiadas a encontrar o caganer escondido em meio ao presépio.

Decoração com picles 'alemão' na América

O Natal das famílias da região centro-oeste dos Estados Unidos inclui a adorável tradição do Weihnachtsgurke - ou picles de Natal.

Bandeja com frango frito no Japão

Muitos japoneses se consideram budistas, xintoístas ou ambos. Desta forma, as tradições natalinas acabam sendo limitadas.

Nos últimos anos, no entanto, um costume inusitado vem ganhando cada vez mais seguidores: comer frango frito no dia de Natal.

Com isso, as redes de restaurante e fast-food americanas viram seus negócios prosperarem no país e criaram até um cardápio especial para a ocasião.