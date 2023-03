A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

O momento em que policial pega criança que caiu do 3º andar de prédio

22 fevereiro 2018

Três policiais estavam vigiando um banco no pavimento térreo de um edifício na cidade de Assiut, no Egito, quando algo inesperado aconteceu.

Eles notaram que um menino de cinco anos estava dependurado na varanda de um apartamento no terceiro andar - em circunstâncias ainda não esclarecidas.

Com poucos segundos para agir, eles logo entram em ação.

Mas em seguida um dos homens sai para buscar algo que possa ajudar, deixando o outro sozinho com o pano.

É quando o terceiro deles se posiciona de braços erguidos para agarrar o menino - com sucesso. Com o impacto, ambos caem no chão.