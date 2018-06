A Copa do Mundo 2018 em números

A Copa do Mundo começa em uma semana na Rússia, com 32 equipes e duração de 32 dias.

Mas que outros números são importantes no maior torneio mundial do esporte?

A BBC preparou uma lista com alguns deles:

1 seleção, apenas, participou de todas as Copas do Mundo até agora - o Brasil. Esta será a 21ª Copa do time “verde e amarelo” e terá o país como cabeça de chave do Grupo E, enfrentando a Suíça em seu jogo de estreia, marcado para um domingo, dia 17 de junho. Completam o grupo a Costa Rica e a Sérvia;

2 países são estreantes na Copa do Mundo na Rússia: Islândia e Panamá. Sua população total somada é de apenas 4,4 milhões de habitantes! Para se ter ideia, o Brasil tem cerca de 209 milhões. E a Rússia, que vai sediar a Copa, tem mais de 143 milhões;

3 equipes voltam à Copa, após mais de 20 anos fora do mundial: Marrocos, Egito e Peru, bem-vindos de volta!;

4 foram os títulos que o Egito ganhou na Copa Africana das Nações desde a sua última Copa do Mundo. Mas eles venceram 0 jogos da Copa do Mundo até agora. Nenhuma pressão então nesse caso!;

5 jogadores foram expulsos em finais da Copa do Mundo, incluindo Zinedine Zidane, na Alemanha, em 2006. Existe até uma estátua da cabeçada que lhe rendeu a punição! Ela está em Paris e retrata o momento em que o francês atinge o italiano Marco Materazzi;

6 jogadores belgas se alinham contra um 1 único homem em uma imagem famosa de 1982. Esse homem era o argentino Diego Armando Maradona;

7 é o maior número de vitórias alcançado em um torneio, e foi atingido pelo Brasil em 2002. A equipe incluía Ronaldo, que tinha um penteado muito especial naquela época;

8 hat-tricks (como são chamados 3 gols de um mesmo jogador em uma só partida) foram marcados em 1954. Foi um recorde. Enquanto isso, no mundial de 2006 nenhum foi registrado;

9 jogos – foi o tempo de suspensão que Luis Suarez do Uruguai pegou por morder Giorgio Chiellini, da Itália. O jogo acontecia em 2014, em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Quatro anos depois, Suarez está de volta à Copa. Mas a Itália de Chiellini não se classificou;

10 é para o ano 2010 - o único em que os anfitriões foram eliminados na primeira fase do mundial. O registro nada invejável é da África do Sul e a Rússia espera não repeti-lo. Como sede, o país disputará o primeiro jogo do Mundial. Será contra a Arábia Saudita, no Estádio Luzhniki, em Moscou, na quinta-feira, dia 14 de junho.