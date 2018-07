O que Donald Trump e Kim Jong-un comeram durante a cúpula histórica em Cingapura

Direito de imagem whitewish Image caption Uma mesa com pratos típicos coreanos

Para um homem que gosta de bifes bem passados com um pouco de ketchup ao lado, foi um cardápio bastante complicado.

"Kerabu - salada de manga verde com molho de mel e limão e polvo fresco"; "Oiseon - pepino recheado coreano"; "Daegu jorim - bacalhau assado à soja com rabanete e legumes asiáticos".

Esses foram alguns dos pratos servidos nesta terça-feira no encontro entre o presidente americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Cingapura, que gastou US$ 15 milhões com essa cúpula, não perdeu a chance de dar aos visitantes de alto perfil uma amostra de sua própria comida. A cidade é conhecida por sua diversidade e mistura de pratos chineses, indianos e malaios (os três principais grupos étnicos locais).

O cardápio mistura pratos coreanos e típicos de Cingapura, com algumas alternativas mais ocidentalizadas para agradar a ilustres visitantes americanos - como o tradicional coquetel de camarão. Veja o menu completo:

Entradas

Tradicional coquetel de camarão servido com salada de abacate

Kerabu - salada de manga verde com molho de mel e limão e polvo fresco

Oiseon - pepino recheado coreano

Pratos principais

Costela confitada de carne, servida com batata gratinada (dauphinoise) e broccolini ao vapor, com acompanhamento de molho de vinho tinto

Combinação de carne de porco crocante agridoce e arroz frito Yangzhou com molho caseiro de pimenta XO

Daegu jorim - bacalhau à base de soja com rabanete e legumes asiáticos

Sobremesas

Uma tartelete de chocolate amargo com ganache e sorvete de baunilha Haagen-Dazs com coulis de cereja

Torta tropezienne

O cardápio virou assunto de grande interesse nas redes sociais e deu pano a manga para vários comentários irônicos.

'Será que chegam ao sorvete?'

Sasa Petricic, uma jornalista da rede de TV e rádio CBC, do Canadá, perguntou se os dois líderes iriam "alcançar o (sorvete)Haagen Dazs sem derreter, ou as coisas vão azedar pelo porco crocante?".

Outros ponderaram se Trump comeria algo como um polvo.

Já internautas coreanos chamaram a atenção para o que parece ter sido uma confusão feita pelos anfitriões.

O prato tadicional oiseon, feito de pepinos recheados com carne, ovo e cenoura, é dos tempos da dinastia Joseon, que governou a Coreia de 1392 a 1897.

E era o tipo de prato consumido pela família real.

É como se primeiro-ministro francês oferecesse um cisne assado - um dos pratos favoritos do rei Henrique 8º, da Inglaterra - a um ilustre convidado britânico.

Não é de se admirar que jovens coreanos estivessem coçando a cabeça. Alguns - compreensivelmente - confundiram o prato com "oisobagi", o pepino kimchi, algo que as pessoas comem diariamente.

"Eu me pergunto como seria o gosto do 'oiseon'", tuitou um sul-coreano.

Kim Jong-un e Donald Trump apertam as mãos em frente a bandeiras da Coreia do Norte e dos Estados Unidos no encontro em Cingapura

Outro prato no cardápio - o Daegu Jorim - é mais familiar. Nele, a carne, o peixe ou os vegetais cozinham em um caldo à base de soja até que a maior parte do líquido seja absorvida. É bem comum entre os diversos outros pratos pequenos que compõem uma refeição típica coreana.

Portanto, é seguro dizer que, enquanto o macarrão instantâneo de Pyongyang (que Kim serviu a seu colega sul-coreano quando cruzou a fronteira pela primeira vez em abril) não estava no cardápio, os anfitriões de Cingapura fizeram um esforço significativo para fazer o líder norte-coreano se sentir em casa.

E, claro, não poderiam deixar de dar a Trump o mesmo tratamento. O cardápio traz comidas que não estariam fora de lugar em um restaurante da Nova York dos anos 80.

Para começar, ele poderia ter escolhido o "coquetel de camarão tradicional servido com salada de abacate". Depois, teve a chance de provar um "confit de costela de carne de bovina servido com batatas gratinadas e broccolini cozido no vapor". E para sobremesa, "o sorvete de baunilha Haagen-Dazs com coulis (uma espécie de calda) de cereja".

E se havia alguma dúvida de que a costela foi preparada para Trump, é só observar que o molho de vinho foi servido como "acompanhamento" opcional.

Trump é notoriamente um abstêmio.

Além da costela confitada, o outro principal era uma "combinação de carne de porco crocante doce e azeda e Yangzhou, um arroz frito com molho de pimenta XO feito em casa" - o tipo de prato que você acharia em um restaurante chinês cingapuriano.

XO é um molho feito com conhaque envelhecido ("extra-old" em inglês, daí a sigla XO), vieiras secas e camarão, alho e pimenta.

Mas, embora alguns cingapurianos o reivindiquem como seu, acredita-se que ele tenha sido criado em Hong Kong nos anos 80.

O arroz frito de Yangzhou é um aceno direto para a China - uma presença iminente, mas invisível, nessas conversas.

Vale a pena notar que esse tipo de arroz frito é o típico servido em restaurantes chineses nos EUA. Talvez essa fosse uma mensagem sutil de que os EUA e a China poderiam trabalhar juntos em um acordo sobre o futuro da Coreia do Norte. Ou talvez estejamos fazendo leituras além da conta.

O arroz frito Yangzhou, que foi servido, é muito servido em restaurantes chineses nos EUA e sua origem também remete à China

O outro prato "local" no menu foi um malaio, "a salada Kerabu de manga verde com molho de mel e limão e polvo fresco".

Kerabu é um tipo de salada, geralmente feita com um molho que leva suco de limão, açúcar e pimenta.

Portanto, trata-se de um menu cuidadosamente construído para acenar a todos os principais participantes - os EUA e o Ocidente (seria um exagero dizer que o ganache da tartelete de chocolate seria uma piscadela para a União Europeia?), as Coreias, a China e Cingapura.

O Japão e a Rússia podem ter se sentido deixados de fora - mas aí já é pedir demais para a diplomacia de cardápio.