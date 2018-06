Copa do Mundo 2018: entenda de uma vez por todas o que é 'impedimento'

O impedimento é uma das regras mais complicadas do futebol - até para fãs do esporte, agora mobilizados para a Copa do Mundo, que começa nesta semana.

Neste vídeo, explicamos como funciona essa importante regra do jogo - razão de tantas polêmicas no futebol.

Segundo a Fifa, para que um jogador esteja impedido, três coisas precisam acontecer ao mesmo tempo.

A primeira é estar no campo do adversário enquanto sua equipe tem a posse de bola. A segunda, estar à frente da linha da bola. E a terceira, estar à frente do penúltimo jogador do time adversário. O último jogador tende a ser o goleiro, mas pode não ser ele.

Estar impedido, no entanto, não é sempre uma infração. Só se torna uma infração se o jogador que está em posição de impedimento intervém na jogada.

Ou seja, se estiver impedido no momento em que outro jogador do mesmo time toca na bola para passá-la, e ele a recebe ou mesmo faz o esforço de ir atrás dela.

Mas não só isso. Também quando obstrui o campo visual do adversário ou influencia de qualquer forma na jogada. Também é uma infração se o jogador recebe a bola depois de um chutão dado por um jogador do seu time e estava impedido quando o chute é dado.

Mas há exceções: nunca há impedimento se a bola vem de um tiro de meta, de lateral ou de escanteio.

E o que acontece se houver impedimento? O árbitro concede uma falta ao time adversário, que chutará a bola do local da infração.