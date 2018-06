Por que sentimos pontadas na barriga durante exercícios?

Direito de imagem Getty Images Image caption Quando a dor lateral surge, a única maneira de reduzi-la é suspendendo a atividade física

Você está em bom ritmo, correndo, nadando ou pedalando e, de repente, uma pontada na lateral da barriga te impede de continuar.

É dolorida e não passa até reduzirmos o ritmo e descansarmos um pouco. Mas por que ela ocorre?

Trata-se da "dor abdominal transitória relacionada ao exercício", segundo a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos.

E ela é muito mais comum do que parece.

Cerca de 70% das pessoas que correm como forma de exercício a sentiram no ano anterior à realização da pesquisa, feita pela Universidade de Newcastle e pela Universidade de Avondale, ambas na Austrália, em 2015.

E a dor não afeta apenas os corredores, mas também ciclistas, nadadores e outros praticantes de atividades aeróbicas.

Nadadores também estão sujeitos à dor na lateral da barriga

Por que a pontada surge?

A ciência não chegou a uma conclusão sobre uma causa única e trabalha com diferentes hipóteses, segundo as universidades australianas que produziram o estudo.

A dor pode surgir porque, quando fazemos exercícios, o diafragma - músculo entre o peito e o abdômen - se estende em demasia e, com o impacto da corrida no solo, o órgão pode sofrer espasmos que causam a dor tão incômoda.

Exercícios e uma respiração agitada podem provocar espasmos no diafragma que desencadeiem as pontadas

Outra teoria é que o exercício físico move os órgãos internos do corpo, tensionando os ligamentos que os unem. O peritônio seria, então, o culpado, já que é uma membrana com uma capa dupla que cobre a parede abdominal e, às vezes, pressiona os órgãos.

Entre as capas dessa membrana há um líquido que faz com que os órgãos não atritem tanto entre si. Quando alguém come muito, o estômago pressiona a capa interior e pode provocar pontadas.

Também quando se realiza exercício e se transpira, a desidratação reduz a quantidade de líquidos nessa capa do peritônio.

Como evitar as pontadas

Após sentir as pontadas, a única coisa a fazer é parar a atividade física e esperar que a dor diminua.

Mas se o objetivo é evitá-las, não se deve fazer exercícios imediatamente depois de ingerir comidas pesadas.

Especialistas recomendam beber pequenos goles de água antes e durante o exercício para reduzir as possibilidades de pontadas abdominais.

Além disso, é recomendável tomar água antes e ao longo da atividade física - e fazer um bom aquecimento prévio.

Depois de iniciá-la, deve-se aumentar o ritmo do exercício aos poucos e respirar de maneira lenta e profunda.

E caso o diafragma seja a causa das pontadas, os especialistas recomendam fortalecer os músculos oblíquos, abdominais e lombares.