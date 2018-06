Pelada? Pipoqueiro? Estrangeiros tentam decifrar expressões do futebol brasileiro

Apesar do tropeço na última Copa do Mundo, o futebol brasileiro continua sendo admirado no mundo todo.

Afinal, continua não sendo raro que um brasileiro seja saudado no exterior com sorrisos e referências a jogadores famosos assim que revela sua nacionalidade.

Na Inglaterra, por exemplo, é comum torcedores gritarem nas arquibancadas "é como ver o Brasil em campo!” quando seus times começam a jogar muito bem.

Mas será que os estrangeiros conseguem entender o que significam algumas expressões tão próprias do nosso futebol, como pelada, drible da vaca, perna de pau e pipoqueiro?

A BBC News Brasil foi conferir em Londres, onde conversou com amantes do futebol de várias nacionalidades.

Confira no vídeo de Elisa Kriezis.