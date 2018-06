'Descobri que tinha câncer vendo um programa de TV'

Image caption Repórter da BBC (à esq.) falou sobre descoberta do câncer em vídeos online e em programas de TV, e despertou a atenção de duas mulheres que tinham o mesmo problema

Quando a jornalista da BBC Victoria Derbyshire falou abertamente sobre os sintomas que levaram ao seu diagnóstico de câncer de mama no programa da rede ITV The Real Full Monty, duas mulheres entraram em contato para dizer que seu depoimento fez com que elas mesmas fossem diagnosticadas.

"Eu quero agradecer a você por salvar minha vida", dizia a primeira linha do email enviado por Margaret Witts, de 86 anos. Pouco depois, a repórter se reuniu com ela e com Maren Marshall, de 53 anos, para ouvir suas histórias.

"Eu peguei uma taça de sherry (bebida alcoólica), me sentei, levantei as pernas e coloquei um cobertor sobre elas (para assistir ao programa)", relembra.

"Mas quando você disse que descobriu ter um mamilo invertido e que seu seio tinha ficado achatado, meu alarme soou."

Quando, ao final do programa, um aviso aconselhava as mulheres a irem conferir seus seios para detectar possíveis alterações, Margaret percebeu, diante do seu espelho, que um deles estava muito menor que o outro.

"O mamilo daquele seio também estava mais elevado e metade dele estava virada para dentro. Comecei a apalpar o mamilo e senti um caroço áspero. Fiquei sem conseguir acreditar."

Um mamilo invertido nem sempre é sinal de câncer - algumas pessoas nascem com eles assim, ou seu formato se altera com o tempo. No entanto, uma mudança repentina na aparência do seio precisa ser examinada imediatamente.

De acordo com a ONG britânica Breast Cancer Care, um terço das pessoas que desenvolvem câncer de mama são diagnosticadas depois de encontrarem outro sintoma que não um caroço.

'Você fica sobrecarregada'

A menção do mamilo invertido também chamou a atenção de Maren Marshall. "Eu sempre tive o mamilo invertido, mas estava um pouco mais do que antes", descreve.

"Quando eu não usava sutiã, percebia uma depressão maior no seio. Antes, era mais liso. Acho que não teria feito nada a respeito se não tivesse visto o programa."

Maren foi diagnosticada com câncer de mama depois de uma consulta com seu médico em maio. Agora, ele fez uma cirurgia para remover o tumor e o tecido que o rodeava.

Margaret, por sua vez, fará uma mastectomia (cirurgia de remoção da mama) ainda neste mês de junho.

"Depois (da mastectomia) vou ter que viver com a falta do seio de um lado, mas eu consigo superar isso. Não é o fim do mundo", diz.

"Mas a palavra 'câncer' afeta todo mundo. Você fica sobrecarregada."

Maren diz que ainda está "um pouco dormente" depois da experiência, e brinca que talvez ainda esteja se recuperando da anestesia.

Sintomas menos conhecidos

O câncer de mama pode ser detectado em suas fases iniciais na maioria dos casos, o que cria mais chances de tratamento e cura - que podem chegar a 95% de acordo com alguns especialistas.

Daí a importância de observar possíveis sintomas e de procurar o médico em caso de observação de qualquer mudança incomum nos seios.

Image caption "Depois (da mastectomia) vou ter que viver com a falta do seio de um lado, mas eu consigo superar isso. Não é o fim do mundo", diz Margaret, de 86 anos

"Mamilo invertido" é o nome que se dá quando o mamilo vira para dentro ou "afunda" no seio. O fenômeno nem sempre está ligado ao câncer, no entanto. Algumas mulheres nascem assim e outras ficam dessa forma após a amamentação.

No entanto, se um mamilo afundar repentinamente ou ficar muito diferente do que era antes em curto espaço de tempo, deve ser examinado por um médico.

Há uma lista de 12 sinais que podem indicar algo de errado, mas que não necessariamente significam a presença da doença. Confira:

1) Engrossamento da pele

2) Sulco na mama

3) Crostas no mamilo

4) Secreção mamilar

5) Irritação ou dores

6) Afundamento do mamilo

7) Crescimento de veias

8) Protuberâncias

9) Úlceras

10) Mudanças na textura da pele que a deixam parecida com "casca de laranja"

11) Mudança de forma e/ou tamanho

12) Nódulos