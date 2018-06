O que nos faz sentir coceira?

É praticamente impossível ficar parado quando aquele comichão surge do nada.

Mas de onde vem a sensação de coceira? E por que dificilmente conseguimos evitar nos coçar?

O corpo reage a toxinas deixadas na pele - por exemplo, por insetos ou plantas - enviando substâncias químicas defensivas, como a histamina, à área irritada.

É nesse momento que os sinais de coceira são enviados ao cérebro por terminações nervosas da pele. É o corpo reagindo a uma irritação - que pode ter várias causas.

Entre elas, segundo a dermatologista britânica Anjali Mahto, há condições como "deficiência de ferro; para vegetarianos ou veganos, se tiverem baixos níveis de vitaminas ou nutrientes, como B12, e ácido fólico; se houver problemas com o funcionamento dos rins ou do fígado; se há um problema com o funcionamento da tireoide; a lista é longa".

Mas ela alerta ser importante saber "se há uma condição médica por trás disso".

Para isso, é necessário fazer um exame de sangue, explica.

Além disso, sempre que possível, busque ajuda médica.

Mas há dicas que você pode colocar em prática, como manter a pele refrescada, usar roupas de fibras naturais, passar hidratante e tomar anti-histamínicos.

Também evite coçar demais o local, já que isso pode causar danos à pele.

"Sua pele é uma barreira, mantendo as coisas boas para dentro e as coisas ruins para fora", diz.

"Se você coçá-la demais, suas unhas vão destruir essa barreira. É importante romper com esse ciclo vicioso de coçar a coceira", acrescenta.