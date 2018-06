Oito razões pelas quais o plástico conquistou o mundo

Direito de imagem Getty Images Image caption A versatilidade do plástico o tornou amplamente usado

O plástico é hoje um conhecido vilão do meio ambiente. Ele demora a se decompor e vem poluindo cada vez mais os oceanos, sendo uma ameaça à vida marinha - a ponto de diversas cidades, como Rio de Janeiro, "declararem guerra" aos canudos ou a outros itens plásticos de uso único.

E como será que esse material se tornou tão presente no nosso cotidiano?

O cientista de materiais e apresentador Mark Miodownik analisa a complicada relação humana com o plástico e sua importância na vida moderna:

1. Os primeiros plásticos substituíram o marfim

Direito de imagem Getty Images Image caption Precursor do plástico buscava um material para substituir o marfim na fabricação de bolas de sinuca

Surpreendentemente, o primeiro plástico comercial foi feito de algodão.

Em 1863, o marfim de elefantes, então amplamente usado para produtos cotidianos, como candelabros, guarda-chuvas, bolas de sinuca e teclas de piano, estava se tornando escasso. Para enfrentar a carência do material, um fabricante americano de bolas de sinuca ofereceu US$ 10 mil a qualquer inventor capaz de encontrar uma alternativa.

O inventor amador John Wesley Hyatt aceitou o desafio e começou a experimentar materiais feitos de lã de algodão e ácido nítrico.

Acabou inventando o nitrocelulose, que chamou de "celuloide", um material amarelado maleável capaz de tomar formas distintas.

No entanto, as bolas feitas de celuloide eram levemente explosivas e produziam um barulho alto quando se chocavam entre si.

De qualquer modo, a invenção de Hyatt acabou tendo milhares de usos distintos - tanto que a celuloide comercial acabou permitindo o desenvolvimento do filme cinematográfico. O que nos leva para o item 2...

2. O plástico pavimentou o caminho do cinema

Direito de imagem Getty Images Image caption Celuloide aumentou a praticidade da indústria cinematográfica

O primeiro carretel de filme para cinema era, na verdade, feito de papel.

A maleabilidade e a força da celuloide faziam dela o material perfeito para aumentar a praticidade da produção cinematográfica.

Esse plástico inflamável se destacava porque poderia ser confeccionado em longas tiras e pintado com químicos que mudavam conforme a presença da luz.

Por isso, a celuloide acabou permitindo a ampla produção e distribuição de filmes da indústria de Hollywood.

3. Baquelite: Um material de mil usos

Direito de imagem Getty Images Image caption Baquelite abriu as portas para os plásticos moldáveis e duradouros

Em 1907, entrou em cena o baquelite, uma resina sintética que era subproduto da queima de carvão.

Era um material quebradiço e de coloração marrom-escura, mas com benefícios: podia ser moldado em formatos distintos e era muito duradouro.

Além disso, sua propriedade como isolante elétrico o tornava perfeito para instalações, tomadas e soquetes de luz.

O baquelite abriu caminho para o desenvolvimento de outros plásticos sintéticos que viriam nos 50 anos seguintes.

4. O plástico influenciou a Segunda Guerra Mundial

Direito de imagem Getty Images Image caption Nylon substituiu seda nos paraquedas, e plástico teve diversas aplicações militares

Nos anos 1930 e 1940, cientistas petroquímicos criaram diversos plásticos novos, inclusive o polietileno, que teve um papel vital na Segunda Guerra Mundial: era usado para isolar as longas linhas elétricas usadas pelos radares aéreos das forças aliadas (formadas primordialmente por Reino Unido, Estados Unidos, União Soviética e China), ajudando-os, por exemplo, a proteger a frota naval britânica no oceano Atlântico.

"(O plástico) deu aos nossos (militares) uma vantagem, e há quem diga que ele contribuiu para o desfecho da guerra", diz Susan Lambert, curadora do Museu do Design em Plástico na Universidade de Artes de Bournemouth, na Inglaterra.

O material teve incontáveis usos militares: o nylon serviu para substituir a seda na fabricação de paraquedas; o acrílico foi usado nas janelas de compartimentos de tiro dos tanques e capacetes de plástico tomaram o lugar dos de metal, que eram mais pesados.

A invenção de novas utilidades também coincidiu com um crescimento exponencial da indústria plástica.

5. A música pôde ser gravada

Direito de imagem Getty Images Image caption O plástico permitiu que a música fosse gravada e reproduzida

Até meados do século 19, só era possível escutar música que fosse tocada diretamente dos instrumentos musicais.

Isso mudou com o clindro fonográfico, inventado por Thomas Edison em 1877.

Feitos de cera, os primeiros cilindros permitiram a gravação e a reprodução do som, mas a mudança para o plástico aumentou drasticamente a vida útil das gravações, permitindo que elas fossem tocadas por anos e anos.

Vieram depois os discos de vinil, as gravações em cassete e os CDs, tornando a música acessível ao público em grande escala - tudo graças ao plástico.

6. Hospitais se tornaram mais higiênicos

Direito de imagem Getty Images Image caption Mais higiênico e prático, plástico é indispensável na rotina hospitalar

Ao adicionar químicos extras ao plástico, inventores descobriram que conseguiam deixá-lo mais elástico e maleável.

Essas propriedades o tornaram perfeito para equipamentos hospitalares e, assim, garrafas de vidro e tubos de borracha - difíceis de serem esterilizados e suscetíveis a rachaduras - foram substituídos por bolsas de sangue e tubos plásticos.

Além disso, seringas descartáveis facilitaram a higiene em hospitais e ajudaram a salvar vidas.

7. Descarte conveniente

Direito de imagem Getty Images Image caption Plástico descartável é conveniente, mas cobra seu preço do meio ambiente

Depois da Segunda Guerra Mundial, a indústria petroquímica viveu grande expansão, desenvolvendo dezenas de novos materiais plásticos. Foi a chamada "revolução do plástico".

Economias de escala tornaram o material muito barato quando fabricado em grandes quantidades.

Por volta dos anos 1960, surgiu o plástico de uso único - canudos, copinhos, colheres e etc -, que conquistou consumidores por ser completamente descartável e livrá-los da tarefa de ter que lavar louças após a festa de aniversário.

Nasceu aí a cultura do descartável, que cobraria um alto preço do meio ambiente.

8. Plástico reduz o desperdício de comida

Direito de imagem Getty Images Image caption Embalagens plásticas foram cruciais no transporte e armazenamento de alimentos

Segundo a FAO, braço da ONU para alimentação e agricultura, a América Latina e o Caribe perdem ou desperdiçam anualmente 15% dos seus alimentos disponíveis.

E um aliado contra o desperdício é a embalagem plástica.

"Uma das grandes vantagens dessas embalagens é a quantidade de tempo adicional que elas dão às pessoas para levar o alimento (produzido) no campo até a gôndola do supermercado", diz o cientista de materiais Phil Purnell. "Isso nos permite proteger alimentos no transporte."

O que deu errado?

Direito de imagem Getty Images Image caption O descarte de plástico está fora de controle, como mostra essa foto de um rio nas Filipinas

Hoje, porém, nossa dependência de produtos plásticos baratos, rapidamente descartáveis e extremamente duradouros gerou um problema ambiental grave, sobretudo nos oceanos, onde vai parar grande parte dos produtos descartados - e onde eles permanecem por décadas ou séculos.

Os oceanos recebem, a cada minuto, o equivalente a um caminhão cheio de plástico. É crucial, portanto, mudar a forma como usamos e valorizamos esse material.

O mantra que tem guiado isso é reduzir o consumo, reutilizar o que já existe e reciclar o que precisar ser descartado.