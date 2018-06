Seio pré-auricular: por que algumas pessoas têm um furinho na parte de cima da orelha?

Image caption Já reparou se você mesmo, ou pessoas que conhece, têm um buraquinho no topo da cartilagem da orelha?

Ele é milimétrico, quase invisível, mas fica ali no cantinho, no ponto onde o topo da orelha se encontra com as maçãs do rosto.

Se você não tem vergonha de parecer um pouco estranho, peça às pessoas próximas para conferir as orelhas delas. Talvez perceba que alguma tem um pequeno buraquinho na parte superior da cartilagem.

Ele se chama seio ou fosseta pré-auricular e costuma passar despercebido. Na maioria dos casos, ele é apenas uma curiosidade a mais do corpo humano.

Mas, em alguns grupos étnicos, pode estar presente em até 10% da população.

Essas peculiaridades são resultado de uma malformação congênita, que pode ter forma de nódulo ou de um furo que aparece perto do ouvido externo.

Não há muitos estudos sobre o tema, mas alguns dos que existem mostram que os furinhos são mais comuns na orelha direita do que na esquerda.

Por que eles ocorrem?

Os seios pré-auriculares aparecem por causa de uma fusão incompleta dos arcos branquiais no feto – eles são estruturas-chave para o desenvolvimento da cabeça e pescoço.

Segundo o biólogo Neil Shubin em declaração ao site Business Insider, as fossetas poderiam ser "remanescentes das brânquias (órgãos da respiração) dos peixes".

Direito de imagem Getty Images Image caption O seio pré-auricular é resultado de uma pequena malformação de estruturas embrionárias que formam a cabeça e o pescoço

Também é possível que eles se formem por causa de "uma conexão anormal entre a pele e o tecido que fica por baixo", segundo dados da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos.

"O que provavelmente aconteceu é que uma forma particular de desenvolvimento dessa parte da orelha evoluiu", disse à BBC News Mundo (o serviço em espanhol da BBC) Vincent J. Lynch, professor do departamento de genética e anatomia na Universidade de Chicago.

"Na maioria das vezes, esse processo ocorre normalmente, mas às vezes algo acontece e um seio pré-auricular se desenvolve."

Segundo um estudo da Escola de Medicina da Universidade de Yonsei, na Coreia do Sul, até 9% da população dos Estados Unidos poderia ter esses buraquinhos, enquanto na Ásia e em partes da África esse índice poderia chegar a 10%.

A pesquisa menciona que eles são mais comuns em pessoas negras e de origem asiática do que em pessoas brancas.

Direito de imagem Getty Images Image caption Segundo biólogo, o buraquinho na orelha poderia ser até mesmo um remanescente das brânquias dos peixes, mas poucos estudos foram feitos sobre o tema

É perigoso?

De acordo com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, as pessoas que possuem a fosseta pré-auricular não têm nenhum sintoma adicional – a menos que o furinho fique infectado.

Nesse caso, o tratamento inclui antibióticos para a infecção ou uma cirurgia pra remover o sinal de malformação.

De modo geral, ter um seio pré-auricular não representa nenhum problema.

No entanto, se você tiver qualquer dúvida, pergunte a seu médico.