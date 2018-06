A história do Universo em 4 minutos - e como podemos levar a Terra à prosperidade ou à catástrofe

Como surgiu o universo e para onde vamos a partir daqui?

Neste vídeo, o historiador americano David Christian, autor do livro History of the Universe (História do Universo, em tradução livre), narra a história do Cosmos e do planeta Terra em 4 minutos.

Nosso Universo foi criado há 13,8 bilhões de anos, com o Big Bang. No começo, não havia estrelas, nem galáxias ou seres vivos. Apenas hidrogênio, hélio e muita energia.

As primeiras estrelas e galáxias provavelmente surgiram cerca de 200 milhões de anos depois do Big Bang.

Nosso Sol e o Sistema Solar surgiram há cerca de 4,5 bilhões de anos. E é provável que a vida tenha surgido na Terra "logo" depois, há 4 bilhões de anos.

Os humanos demoraram mais, aparecendo há cerca de 200 mil anos.

Desde então, acumulamos conhecimento e desenvolvemos ferramentas avançadas. E o que fizermos nas próximas décadas determinará o futuro dos oceanos, do clima e da maioria das espécies da Terra, incluindo nossos próprios descendentes.

O planeta Terra está em um ponto de virada em sua história. Os humanos conduzirão a biosfera até um futuro fértil ou à catástrofe.

A notícia boa é que dominamos a ciência e já temos parte da tecnologia necessária para construir um futuro sustentável. O que falta agora é a "tecnologia política".