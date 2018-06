Torcedores japoneses e senegaleses impressionam na Rússia ao limpar estádio após os jogos

Direito de imagem Reuters Image caption A torcida do Senegal virou notícia no mundo ao limpar as arquibancadas do estádio em Moscou após a vitória contra a Polônia na Copa da Rússia

Os torcedores do Senegal comemoraram a vitória de sua seleção, a primeira de um time africano na Copa do Mundo da Rússia, com um exemplo de boas maneiras.

Minutos após o fim da partida do Senegal contra a Polônia, que terminou em 2 a 1 para os senegaleses, nesta terça, 19, eles começaram a recolher todo o lixo deixado nas arquibancadas do estádio Spartak, em Moscou.

A faxina após um jogo também foi destaque na Arena Mordovia, na cidade de Saransk. Por lá, os japoneses repetiram as cenas vistas na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e na Olimpíada do Rio, em 2016, entre outros grande eventos.

Pule Twitter post de @PurelyFootball Senegal fans cleaning up their part of the stadium after their victory against Poland is the best thing you’ll see today👏🇸🇳 pic.twitter.com/nhojG0CHaU — PF | World Cup🏆 (@PurelyFootball) 19 de junho de 2018

Após a seleção japonesa conseguir sua primeira vitória em cima de uma seleção sul-americana, batendo a Colômbia por 2 a 1, os torcedores do país começaram a limpar tudo.

Equipados com grandes sacos de lixo que levaram para o estádio, eles caminharam pela arquibancada recolhendo todo o lixo que encontraram.

"Não é apenas parte da cultura do futebol, mas parte da cultura japonesa", disse à BBC News o jornalista esportivo Scott McIntyre à BBC. Ele está na Rússia acompanhando a equipe japonesa e não ficou surpreso com a atitude dos torcedores.

"Você costuma ouvir as pessoas dizerem que o futebol é um reflexo da cultura. Um aspecto importante da sociedade japonesa é garantir que tudo esteja absolutamente limpo e isso acontece em todos os eventos esportivos".

Um hábito construído desde a infância

Essa organização dos japoneses para deixar tudo limpo nas arenas esportivas supreende muitos estrangeiros.

"Alguns podem deixar uma garrafa ou algum tipo de pacote de alimentos no chão e, em seguida, são surpreendidos por um tapinha nas costas pelos japoneses, indicando que eles devem limpar ou levar para casa o lixo, mas não podem deixar por lá", diz McIntyre.

Direito de imagem AFP Image caption Após celebrarem a primeira vitória do Japão contra um time sul-americano, os torcedores do país começaram a limpar o estádio

Esse é um hábito que os japoneses adquirem desde a infância.

"Limpar o local após as partidas de futebol é uma extensão dos comportamentos básicos ensinados na escola, onde as crianças limpam as salas de aula e os corredores da escola", explica Scott North, professor de sociologia da Universidade de Osaka.

"Com lembretes constantes durante toda a infância, esses comportamentos se tornam hábitos para grande parte da população".

O fato dessa festa da limpeza após os jogos se tornar um hit nas redes sociais pode deixar os torcedores orgulhosos.

"Além de aumentar a conscientização sobre a necessidade de limpeza e reciclagem, a limpeza em eventos como a Copa do Mundo é uma forma de os fãs japoneses demonstrarem orgulho de seu estilo de vida e o compartilharem com a gente", explica North ."Que melhor lugar para falar sobre a necessidade de cuidar do planeta com responsabilidade do que a Copa do Mundo?"

Isso não significa que haja mais ou menos paixão, insiste McIntyre. É simplesmente que a paixão não escapa à negligência das regras básicas de comportamento, sem falar da violência.

"Eu sei que isso pode soar superficial e chato, mas essa é a realidade de um país que é construído em cima do respeito e da educação. E isso simplesmente se estende a fazer coisas respeitosas no futebol", fala. "Acho maravilhoso que a Copa do Mundo traga tantas nações e pessoas para aprender e trocar esse tipo de cultura. Essa é a beleza do futebol."