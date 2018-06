Polícia encontra 82 chihuahuas amontoados em casa na Inglaterra

Direito de imagem RSPCA Image caption Policiais foram ao local para investigar pistas de uma morte

Oitenta e dois cães da raça chihuahua foram encontrados em uma casa "que parecia ter sofrido um terremoto", segundo relato das autoridades. A polícia havia sido chamada para o local para investigar a morte de uma pessoa.

Depois de verem o estado dos animais, os policiais chamaram o serviço de resgate de animais, o RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, ou Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade Contra Animais).

Alguns dos cães tinham pulgas, pelos embaraçados e marcas de queimaduras.

Direito de imagem RSPCA/Divulgação Image caption Alguns dos cachorros estavam escondidos atrás dos móveis

Cães por todos os lados

"Eles começaram a aparecer de todos os lugares", disse o detetive Herchy Boal ao programa de TV britânico The Dog Rescuers, onde o caso será exibido nesta semana.

"Nós movíamos a máquina de lavar e de repente havia seis rostinhos olhando para você. É surreal onde eles conseguem se esconder", disse Boal.

O casal que vivia no local tinha adotado dois cachorros, que não foram castrados e acabaram se reproduzindo. Depois de quatro anos, o resultado foram as dezenas de cães encontrados na casa.

Direito de imagem RSPCA/Divulgação Image caption Os bichos forem levados para um ong e encaminhados para adoção

Os animais foram levados para a ONG Hospital Fazenda Newbrook.

"A casa parecida ter sofrido um terremoto, tudo estava extremamente caótico e sujo", disse Boal. "Eles estavam todos se escondendo, latindo e rosnando."

O resgate constatou que a casa estava tão lotada de bichos que havia se tornado perigosa.

A polícia iniciou uma investigação depois que uma mulher que vivia na casa morreu, mas o inquérito concluiu que a morte foi resultado de problemas de saúde causados por um acidente.

Direito de imagem RSPCA/Divulgação Image caption A casa estava tão lotada de cães que havia se tornado perigosa

O RSPCA ajudou o casal a reformar e limpar a casa enquanto a ONG Hospital Fazenda Newbrook assumiu o cuidados dos cachorros.

Quatro dos 82 bichos foram devolvidos para os donos e o restante foi encaminhado para a adoção.