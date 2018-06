Mexicanos levam à Copa versão em papelão de amigo 'barrado' por namorada

Javier Amador foi proibido pela namorada de embarcar com os amigos para a Copa do Mundo da Rússia. Mas ele tem sido visto pelas ruas do país e até se tornou "famoso" lá.

Como assim?

É que uma versão de papelão de Javier, em tamanho real, acompanha os amigos dele a todos os jogos, bares e restaurantes.

“Como ele é um grande amigo, era nossa obrigação fazê-lo sofrer um pouco por não ter vindo. Foi assim que a ideia surgiu”, explica o mexicano Matt Janelle.

Segundo Daniel Garza, um dos amigos de Javier, a viagem à Rússia havia sido planejada quatro anos atrás. “No final, ele cancelou os planos, por causa da namorada.”

“Se ela diz 'não', então é não. Mas posso tentar dar uma escapada para encontrar vocês, nem que seja para ver um jogo”, disse Javier aos colegas, numa ligação via Skype.

Desde que chegou à Rússia, o Javier de papelão se tornou uma sensação nas redes sociais.

“No começo, as pessoas se perguntavam: 'O que é isso?'. Mas se aproximavam para ver. Agora que viralizou, todos sabem quem ele é e querem tirar fotos”, conta Janelle.

Os amigos esperam que essa "fama" repentina traga o Javier real à Rússia.