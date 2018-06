'Maldição' do título: pela 3ª vez seguida, campeões são eliminados na primeira fase da Copa do Mundo

Direito de imagem Getty Images Image caption Após bater Argentina na final da última Copa, Alemanha perde para a Coreia do Sul e deixa mundial na fase de grupos

A eliminação da Alemanha na Copa do Mundo nesta quarta-feira é mais um capítulo do que muitos chamam de "maldição das campeãs". Pela terceira vez seguida, o país que venceu o torneio anterior é eliminado na primeira fase.

A Alemanha, que levantou a taça na Copa de 2014 no Brasil, desta vez foi eliminada depois de perder de 2 a 0 da Coreia do Sul. O time alemão fez uma campanha pífia. Antes da derrota para os asiáticos, perdeu o primeiro jogo para o México e venceu a Suécia com um gol salvador nos últimos segundos.

A derrota alemã significa que o Brasil continuará a ser o país com mais títulos de Copa mesmo que não vença o atual torneio. As únicas que poderiam empatar em número de troféus, Itália e Alemanhã, estão fora da disputa.

A "maldição" ocorreu seis vezes em 21 Copas do Mundo - quatro nas últimas cinco edições.

Na última Copa, a "maldição" vitimou a Espanha, que havia vencido sua primeira Copa em 2010, na África do Sul.

Em 2010, a Itália também sofreu com o mal: caiu na primeira fase quatro anos depois de ter vencido no Mundial da Alemanha, em 2006.

Na verdade, a "maldição" das campeãs vai mais longe. Em 2002, a França também foi eliminada na primeira fase. Ela havia vencido a Copa de 1998, na própria França, contra o Brasil no jogo final.

Nas últimas cinco Copas, o Brasil, campeão de 2002, foi a única seleção campeã a não ser eliminada na primeira etapa da Copa seguinte. Na ocasião, perdeu apenas nas quartas de final, para a França.

Mas o Brasil também já sofreu com a eliminação precoce após um título: em 1966, na Inglaterra, a seleção canarinho caiu na primeira fase. Quatro anos antes, o time de Pelé e Garrincha havia ganhado a edição realizada no Chile.

A "maldição", no entanto, começou a se desenhar ainda antes, em 1950, com a Itália, que havia vencido a Copa anterior, em 1938, na França.